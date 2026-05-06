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移工疑網售墮胎藥 移民署：已鎖定涉案者
報載有移工在網路黑市販賣墮胎藥，並仲介移工至簡陋診所流產，還利用物流處理嬰屍。對此，移民署今天表示，已鎖定1名合法在台的外籍人士查處，持續釐清相關事證。
周刊王報導，1名來台12年的印尼移工在網路黑市大賣墮胎藥，還仲介其他移工到簡陋診所進行流產，甚至有些移工還將墮胎後的胚胎以貨運方式寄送給她處理，最後將嬰屍當成垃圾丟棄，冷血行徑令人髮指。
移民署下午透過新聞稿表示，已掌握本案資訊，初步已鎖定1名合法在台的外籍人士，並列為查處對象，持續釐清相關事證中。
另外，本案疑涉非法販售藥品及違法醫療行為，屬醫師法及藥事法主管機關權責，移民署已配合地方衛生主管機關依法查處，若查有違法情事絕不寬貸。
移民署呼籲，民眾勿透過不明來源取得藥品或接受非法醫療行為，以維護自身健康安全。
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