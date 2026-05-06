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學生淪血汗勞工？中正大學遭搜索5生3師到案 嘉義地檢署證實了

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

針對中正大學犯罪防治學系與研究所涉及的勞權與偽造文書疑雲，檢廉單位已展開調查。嘉義地檢署證實，目前全案正朝偽造文書方向偵辦，但因案件仍處於偵查階段，具體細節與內容仍待進一步釐清，目前不便對外說明。

對於先前媒體報導指稱，有學生每周工時高達90小時、連續工作超過15天且薪資清冊出現不同版本等內容，地檢署表示，相關報導內容存在諸多錯誤。主任檢察官江金星指出，目前檢察官仍在釐清學生是否確有超時工作、假日工作等情事，至於報導提及的師生動向，相關人員是依法到案說明，並非被帶回。

有媒體報導檢廉單位於5日前往校內搜索，扣得工時紀錄、助學金文件、薪資發放資料及相關電磁紀錄。目前共有5名學生及3名老師到案，其中包括一名系所內的知名教授，也被列為釐清案情的重點對象。檢方強調，相關勞務性質判定、薪資內容與工時是否不一致，均為目前重點調查方向，將待資料比對完成後才能定論。

中正大學犯防系爆勞權爭議，嘉檢澄清相關人員僅係依法到案說明。聯合報系資料照
中正大學犯防系爆勞權爭議，嘉檢澄清相關人員僅係依法到案說明。聯合報系資料照

中正大學 偽造文書 嘉義

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