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愛爾麗診間裝針孔偷拍遭檢警搜索 新北衛生局說話了

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導

愛爾麗醫美診所日前傳出在診療間裝設針孔，一名女子就診時發現報警遭檢警搜索。新北地檢署今天上午再度指揮警方至愛爾麗新北4間診所搜索，查扣影像並將店長帶回警局偵訊。

衛生福利部醫事司今日表示，將正式行文全台愛爾麗分店所在衛生局，調查是否違反醫療法第72條洩漏病人隱私，最重可處25萬元罰鍰。

新北衛生局回應表示，此案衛生局在第一時間配合檢警至轄內4家集團診所進行查察，並查扣相關物證，現已進入司法程序，若後續經查結果有違反醫療法72條相關規定，將處分診所最高25萬元罰鍰。

衛生局說明，如案內行為人為醫事人員，則恐涉及業務不正當之行為，最重可廢止執業執照，另診所也涉及違反醫療法57條第1項未善盡督導之情，最高可處25萬元罰鍰。

警方今至愛爾麗新莊診所搜索，衛生局表示業者若有違反醫療法72條相關規定，將處分最高25萬元罰鍰。記者黃子騰／攝影
警方今至愛爾麗新莊診所搜索，衛生局表示業者若有違反醫療法72條相關規定，將處分最高25萬元罰鍰。記者黃子騰／攝影

衛生局 偷拍 針孔攝影機

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