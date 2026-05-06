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金門小三通查走私 查扣百公斤非法集貨中國食品

中央社／ 金門6日電

金門縣港務處聯手海關、岸巡與港警等，今天查獲不肖業者藉小三通非法集貨中國農產品及食品，包括乾香菇、螺螄粉等共數百公斤，涉違海關緝私條例等規定，案貨均已依法查扣。

根據金門縣港務處發布新聞資料，財政部關務所高雄關高雄機場分關離島派出課今天聯合交通部航港局、金門縣港務處、海委會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊、內政部警政署高雄港務警察總隊金門港中隊等，於小三通金門港旅運中心停車場查緝非法集貨中國大陸農產品及食品。

港務處表示，查獲乾香菇計50.7公斤及螺螄粉、江西米粉等食品計357.8公斤，涉違反海關緝私條例、食品安全衛生管理法等規定，案貨均已依法查扣。

高雄關指出，部分小三通入境旅客攜帶大陸農產品及食品合法通關後，卻違法轉交給商家集貨販售牟利，依「海關緝私條例」規定，旅客攜帶物品僅限自用，若涉及替不肖業者集貨、轉售即視為走私行為。

高雄關表示，未經檢驗大陸產製食品可能含超標農藥、台灣禁用防腐劑、人工色素、非法甜味劑或超標重金屬，生產製程與保存環境不明，對國人身體恐造成不可逆健康損害。此外，未經檢疫大陸農產品極易夾帶境外病蟲害進入國境，嚴重威脅台灣農業生態及產業發展。

小三通 金門 海關

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