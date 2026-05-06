又毒駕！台中男開車自撞釀連環車禍 警用唾液篩檢呈現毒品陽性反應

台中市楊姓男子今天上午開車行經西區時，因不明原因自撞路邊停放車輛後，釀成連環車禍，幸無人受傷，警方到場調查，楊男雖無酒精反應，但經唾液篩檢後，發現有二級、三級毒品陽性反應，將採尿送驗，釐清刑責，目前暫依違反道交條例告發，最高可罰20萬元、吊扣駕照2年、吊扣車牌2年，另移置保管車輛。

第一警分局在今天上午11時27分獲報，西區林森路與忠勤街口發生有車禍，警方到場調查，案發時是楊姓男子（31歲）開車由五權路沿林森路往忠仁街方向行駛，先與停在路邊的吳男車輛發生碰撞後，吳車在往前推撞，撞到陳男的計程車、郭女的機車，釀成連環車禍。

警方調查，楊男無酒精濃度，但毒品唾液篩檢呈現陽性反應，依道交條例規定，汽機車駕駛人，駕駛汽機車經測試檢定有吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似之管制藥品，可處3萬元至12萬元罰鍰，當場移置保管該汽機車、吊扣駕駛執照一年至二年、吊扣該汽機車牌照二年。

警方先予以製單舉發，待尿液檢驗結果，釐清是否涉及刑事責任。

第一警分局表示，將嚴格執法打擊毒駕行為，呼籲用路人切勿毒駕，毒品會嚴重影響判斷力及反應能力，極易造成交通事故危害自身及他人安全。將持續加強毒駕查緝，維護交通秩序與民眾安全。

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台中市楊姓男子今早開車行經西區時，疑似毒駕釀成連環車禍。記者陳宏睿／翻攝