快訊

軍購協商仍無共識 顧立雄再找韓國瑜溝通：法條文字盼依政院版通過

「無法接受！」愛爾麗爆偷拍爭議 謝金燕發聲切割：隱私是底線

宣示主權？伊朗宣布荷莫茲海峽新通行機制 船隻須獲許可、走指定路線

聽新聞
0:00 / 0:00

又毒駕！台中男開車自撞釀連環車禍 警用唾液篩檢呈現毒品陽性反應

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市楊姓男子今天上午開車行經西區時，因不明原因自撞路邊停放車輛後，釀成連環車禍，幸無人受傷，警方到場調查，楊男雖無酒精反應，但經唾液篩檢後，發現有二級、三級毒品陽性反應，將採尿送驗，釐清刑責，目前暫依違反道交條例告發，最高可罰20萬元、吊扣駕照2年、吊扣車牌2年，另移置保管車輛。

第一警分局在今天上午11時27分獲報，西區林森路與忠勤街口發生有車禍，警方到場調查，案發時是楊姓男子（31歲）開車由五權路沿林森路往忠仁街方向行駛，先與停在路邊的吳男車輛發生碰撞後，吳車在往前推撞，撞到陳男的計程車、郭女的機車，釀成連環車禍。

警方調查，楊男無酒精濃度，但毒品唾液篩檢呈現陽性反應，依道交條例規定，汽機車駕駛人，駕駛汽機車經測試檢定有吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似之管制藥品，可處3萬元至12萬元罰鍰，當場移置保管該汽機車、吊扣駕駛執照一年至二年、吊扣該汽機車牌照二年。

警方先予以製單舉發，待尿液檢驗結果，釐清是否涉及刑事責任。

第一警分局表示，將嚴格執法打擊毒駕行為，呼籲用路人切勿毒駕，毒品會嚴重影響判斷力及反應能力，極易造成交通事故危害自身及他人安全。將持續加強毒駕查緝，維護交通秩序與民眾安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>楊姓男子今早開車行經西區時，疑似毒駕釀成連環車禍。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子今早開車行經西區時，疑似毒駕釀成連環車禍。記者陳宏睿／翻攝

台中市楊姓男子今早開車行經西區時，疑似毒駕釀成連環車禍。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子今早開車行經西區時，疑似毒駕釀成連環車禍。記者陳宏睿／翻攝

毒駕 台中 台中市

延伸閱讀

台中貨車突失控...衝撞北區永興街小吃攤幸無人傷

彰化毒駕撞死新婚女留下5歲幼兒 父哽咽斥：只是買宵夜就被撞

彰化毒駕奪2命新婚夫控肇事者冷眼旁觀 「一點都沒有道歉的想法嗎？」

女警遭追撞再被遊覽車輾斃 轄區分局即日啟動防制交通事故大執法

相關新聞

中正大學傳遭搜索 檢調通知多名師生到案！校方證實：配合調查

中正大學驚傳遭檢廉搜索，檢調通知多名師生到案說明，疑似犯罪防治學系暨研究所一名教授涉案。中正大學回應，已知悉有司法偵查機關至該校執行相關程序，校方尊重司法、配合調查，並將依規定提供必要協助。

愛爾麗針孔偷拍案 集團總裁常如山遭檢拘提到案

愛爾麗連鎖醫美診所爆出針孔偷拍疑雲，檢警連續2日馬不停蹄積極偵辦，上午檢方再度指揮警方搜索4家分店，稍早愛爾麗集團總裁常如山也在台北住處遭檢警逕行拘提，隨即直接移送新北地檢...

愛爾麗針孔偷拍風波延燒 桃園稽查2分店結果曝光

知名連鎖醫美集團「愛爾麗」傳出大規模針孔偷拍風波，桃園市衛生局今表示，市府昨已派員前往轄內愛爾麗桃園店及中壢店稽查，現場僅在廊道、部分諮詢室及美容室發現錄影機，稽查團隊打開部分偵煙器查看，並未發現違法

愛爾麗醫美診所診間竟裝針孔 檢警二度搜索扣影像帶回店長偵訊

愛爾麗醫美診所傳出在診療間裝設針孔，1名女子就診時發現報警。新北地檢署近日指揮警方與衛生局人員前往分店搜索，查扣煙霧偵測器型針孔攝影機。今天上午新北檢再度指揮警方至愛爾麗新北4間診所搜索，查扣影像並將

愛爾麗診間裝針孔偷拍遭檢警搜索 新北衛生局說話了

愛爾麗醫美診所日前傳出在診療間裝設針孔，一名女子就診時發現報警遭檢警搜索。新北地檢署今天上午再度指揮警方至愛爾麗新北4間診所搜索，查扣影像並將店長帶回警局偵訊。

養老鼠咬布袋！知名保全幹部偷金庫6千萬 落網稱玩運彩全花光

某知名保全公司幹部林姓男子涉嫌監守自盜，長期從公司金庫夾帶現金離開，累積偷走6千萬元失聯；刑事局拘提他依竊盜等罪移送，他稱玩台灣運動彩券已花光款項，桃園地檢署聲押獲准。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。