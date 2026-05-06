影／苗栗頭份邊坡大樹傾倒砸中機車騎士 警方初步調查為私人種植

40歲蔡姓男子昨天傍晚騎機車行經苗栗縣頭份市興隆路時，被突然從道路邊坡上傾倒的大樹擊中，一度失去生命徵象，經送醫搶救恢復呼吸 、心跳，但傷勢嚴重。警方案發後展開調查，傾倒的大樹位於邊坡上的私有地，並非公務單位栽種，將進一步釐清責任歸屬。

警方初步調查，蔡姓騎士昨天傍晚5時許行經頭份市興隆路一段時，不料道路邊坡上的大樹突然倒伏，蔡姓騎士被砸中，昏迷倒地，一度失去生命徵象，消防局救護車趕到將他緊急送往頭份為恭紀念醫院搶救，恢復呼吸、心跳，但騎士傷勢嚴重轉院至台中市中醫大附屬醫院。

警方表示，意外發生後，警方深入調查車禍責任和原因，確認倒伏的路樹在私有地上，傾倒的大樹非公務單位栽種，未來傷者和家屬如果求償，將依規定通知地主到案說明，釐清責任歸屬。

40歲蔡姓男子昨天傍晚騎機車行經苗栗縣頭份市興隆路時，被突然從道路邊坡上傾倒的大樹擊中，一度失去生命徵象。圖／民眾提供