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愛爾麗針孔偷拍風波延燒 桃園稽查2分店結果曝光

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

知名連鎖醫美集團「愛爾麗」傳出大規模針孔偷拍風波，桃園市衛生局今表示，市府昨已派員前往轄內愛爾麗桃園店及中壢店稽查，現場僅在廊道、部分諮詢室及美容室發現錄影機，稽查團隊打開部分偵煙器查看，並未發現違法攝影器材。

愛爾麗新北板橋分店日前遭一名女顧客踢爆，在更衣時發現診療間天花板角落的「煙霧偵測器」造型詭異，警方到場拆解後赫然發現內部藏有針孔鏡頭。新北地檢署本月4日指揮警方會同衛生局展開首波搜索行動，台北市、台中市等縣市也陸續啟動聯合稽查。

桃園市衛生局醫事管理科科長洪健翔今表示，經查醫事管理系統，愛爾麗在桃園市設有桃園店及中壢店共2間分店，衛生局昨日已派員前往現場稽查。經查上開診所僅在廊道、及部分諮詢室與美容室設有錄影機。

洪健翔說，稽查團隊打開部分偵煙器並未發現違法攝影器材，診所方面則向衛生局說明，為保障消費安全，僅在廊道等空間設置錄影機，影像內容僅院長及管理人員可以檢視，不會裝設針孔攝影機偷拍民眾。

愛爾麗醫美診所傳出針孔偷拍風波，桃園市衛生局今表示，市府昨已派員前往轄內愛爾麗桃園店及中壢店稽查，現場僅在廊道、部分諮詢室及美容室發現錄影機，未發現違法攝影器材。圖／桃園市衛生局提供
愛爾麗醫美診所傳出針孔偷拍風波，桃園市衛生局今表示，市府昨已派員前往轄內愛爾麗桃園店及中壢店稽查，現場僅在廊道、部分諮詢室及美容室發現錄影機，未發現違法攝影器材。圖／桃園市衛生局提供

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