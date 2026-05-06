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台中貨車突失控...衝撞北區永興街小吃攤幸無人傷
台中市邱姓男子在今天中午開貨車行經北區永興街時，因不明原因突然失控，撞上路旁的攤位，幸好未造成人員傷亡，警方在場未發現有毒駕、酒駕情事，詳細案發原因，待後續釐清。
第二警分局在今天中午12時32分許接獲報案，北區永興街99號前發生交通事故，派遣員警到場處理。
經查，邱姓男子（42歲）駕駛貨車，沿永興街由梅亭街往德化街方向直行，途中因不明原因失控，接連撞擊停放於路邊的2輛機車、2處攤架，波及路旁建築物，造成多項財物受損。
幸好此案未造成人員傷亡，邱男經酒測無飲酒情形，現場也未發現毒品相關跡證。全案已依規定完成現場蒐證與處理，詳細肇事原因仍待進一步釐清。
第二警分局長鍾承志呼籲，駕駛人行經市區道路時，應隨時注意車前狀況並保持安全駕駛，尤其在無號誌路段更應減速慢行、提高警覺，以避免突發狀況導致事故發生，確保自身及其他用路人安全。
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