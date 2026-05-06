準媽媽移民官跨國送愛 挺孕肚守護越籍女大生「最後回家路」

就讀國立勤益科技大學四年級的22歲越南籍范姓女大學生，日前在新北市八里區訪友途中不幸遭遇車禍身亡；面對突來的噩耗，移民署台中市第二服務站第一時間啟動關懷機制，由一名身懷六甲的移民官居間奔走協調，跨國協助家屬處理後事，展現最美身影，讓家屬在悲痛中感受到台灣社會的溫暖。

移民署台中市第二服務站表示，這名范姓女大生原就讀勤益科大化工與材料工程系產學專班，表現優異，原預計今年6月畢業後，可望留台至科技公司發展，未料人生在畢業前夕戛然而止。事故發生後，遠在越南的家屬悲痛萬分，且因地理距離與程序繁雜感到無助。

科員林羽璇得知後，立即投入協助，主動聯繫學校與駐台北越南經濟文化辦事處，建立緊急溝通窗口，林羽璇雖然身懷六甲，仍展現服務達人效率，挺孕肚奔波，在最短時間內協助家屬完成委託書公證手續，跨越國度與機關的藩籬，順利圓滿范女的最後一程。

服務站主任高志偉強調，「外籍學生遠赴異鄉求學，政府有責任在關鍵時刻提供支持。」林羽璇平日負責轄內13所學校、約1萬2千多名外籍學生的居停留業務，工作認真負責；溫暖且專業的服務態度讓她榮獲移民署114年下半年「服務達人」榮譽；校方與越南家屬都對於她的及時協助，均表示深切的感謝。

鑑此悲劇，台中市第二服務站隨後安排多場校園宣導，特別加入「交通防禦意識」，籲僑外生應留意台灣交通規則，特別是大型車輛視線死角多，行經路口務必提高警覺，移民署表示，未來將持續強化與學校的跨單位互動，確保交通安全資訊紮根校園，為外籍生築起安全保護傘，避免類似憾事再度發生。

移民署台中市第二服務站科員林羽璇，即便身懷六甲仍堅守崗位，獲選為移民署服務達人。圖／台中市第二服務站提供