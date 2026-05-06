愛爾麗針孔偷拍案 集團總裁常如山遭檢拘提到案

愛爾麗連鎖醫美診所爆出針孔偷拍疑雲，檢警連續2日馬不停蹄積極偵辦，上午檢方再度指揮警方搜索4家分店，稍早愛爾麗集團總裁常如山也在愛爾麗集團總部辦公室內遭警拘提，隨即移送新北地檢署交由檢察官偵訊。

日前1名女子至板橋愛爾麗診所進行療程時，發現診療間天花板角落有1具外型為煙霧偵測器的裝置，內部疑似有鏡頭拍攝。女子事後上網搜尋發現疑似是針孔攝影機立即報警。海山警獲報前往調查，確認該裝置為攝影機且有接電。立即報請新北檢指揮偵辦。

新北檢前天指揮警方搜索愛爾麗雙北地區數家分店，發現幾乎每間分店診療間都裝有這種偽裝成煙霧偵測器的攝影機，檢警在現場拆解裝置，確認鏡頭皆已接通電源，正循線調查安裝及影像可能流向。

今天上午檢警再度至愛爾麗新北市板橋、新莊、永和、林口4間診所搜索，將查扣存儲在雲端的針孔攝影機畫面，另以證人身分將4間診所店長帶回警局偵訊釐清案情。