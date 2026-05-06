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疑吞公司200萬元債款 高雄男彩券行遇到「同事」遭追打
高雄林姓、王姓男子自稱和吳姓男子有200萬元債務糾紛，今天雙方在鼓山區九如四路某彩券行狹路相逢，王男持鐵棍追打吳男後駕車逃逸，警方獲報後鎖定林男、王男車輛，先在逢甲路攔查車輛，後持拘票拘提林男、王男到案，依殺人未遂及傷害等罪嫌送辦。
警方調查，33歲林男、36歲王男、48歲吳姓男子曾債務整合公司成員，林男自稱48歲吳姓男子侵吞200萬元債款後下落不明，公司內部已搜尋他下落數周。
今早林男、王男在彩券行巧遇吳男，兩人便上前向吳男催討債務，雙方一言不和，王男便持鐵棍追打吳男，並在警方到場前迅速開車逃逸。
鼓山警分局獲報後到場，鎖定林男、王男駕駛的國產轎車，事發約半小時後，在逢甲路與逢甲路30巷口找到該輛車，並火速逮捕在車上的林姓男子，另通知王男到案說明。
全案警詢後，依依殺人未遂及傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，至於兩人口中的200萬元債務，則待進一步釐清。
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