快訊

TPBL／妻子才提告2女子侵害配偶權 高國豪卻宣布：已在離婚協商

軍公教調薪10%有譜？人事總處：往照顧基層方向考量

終於等到了！Threads電腦版可以傳訊息了 還有3功能可以用

聽新聞
0:00 / 0:00

愛爾麗醫美診所診間竟裝針孔 檢警二度搜索扣影像帶回店長偵訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

愛爾麗醫美診所傳出在診療間裝設針孔，1名女子就診時發現報警。新北地檢署近日指揮警方與衛生局人員前往分店搜索，查扣煙霧偵測器型針孔攝影機。今天上午新北檢再度指揮警方至愛爾麗新北4間診所搜索，查扣影像並將店長帶回警局偵訊。

日前1名女子至板橋愛爾麗診所進行療程時，發現診療間天花板角落有1具外型為煙霧偵測器的裝置，內部疑似有鏡頭拍攝。女子事後上網搜尋發現疑似是針孔攝影機立即報警。海山警獲報前往調查，確認該裝置為攝影機且有接電。立即報請新北檢指揮偵辦。

新北地檢署前天指揮警方針對愛爾麗多家分店進行搜索，發現幾乎每間分店的診療間裝有這種偽裝成煙霧偵測器的攝影機，檢警在現場拆解裝置，確認鏡頭皆已接通電源。

今天上午新北地檢署檢察事務官與警方再度至愛爾麗新北市4間診所搜索，並請工程師到場將存儲在雲端的針孔攝影機畫面扣下，還以證人身分將4間診所店長帶回警局偵訊，確切案情仍待檢警釐清。

警方今天上午至愛爾麗新莊診所搜索。記者黃子騰／攝影
警方今天上午至愛爾麗新莊診所搜索。記者黃子騰／攝影

新莊警將愛爾麗新莊分店店長(中間穿帽T者)帶回警局偵訊。記者黃子騰／攝影
新莊警將愛爾麗新莊分店店長(中間穿帽T者)帶回警局偵訊。記者黃子騰／攝影

新莊愛爾麗診所今天大門緊閉，只有二樓小門開啟。記者黃子騰／攝影
新莊愛爾麗診所今天大門緊閉，只有二樓小門開啟。記者黃子騰／攝影

衛生局 醫美 偷拍

延伸閱讀

愛爾麗診所爆偷拍…北市府突襲稽查4分店 刑大出動反針孔偵測

愛爾麗診所否認藏針孔 消防員打臉：煙霧偵測器不會裝角落

愛爾麗診間出現攝影機爭議 北檢他字案偵辦保全證據

愛爾麗診所板橋店爆涉偷拍 北市將稽查轄內5間診所

相關新聞

愛爾麗醫美診所診間竟裝針孔 檢警二度搜索扣影像帶回店長偵訊

愛爾麗醫美診所傳出在診療間裝設針孔，1名女子就診時發現報警。新北地檢署近日指揮警方與衛生局人員前往分店搜索，查扣煙霧偵測器型針孔攝影機。今天上午新北檢再度指揮警方至愛爾麗新北4間診所搜索，查扣影像並將

國1汐止5車連環事故2人送醫 水泥粉末撒滿地幸好雨勢已停

國道1號汐止路段上午交通尖峰時段有1輛滿載袋裝水泥貨車追撞前車，造成1貨車、2小客車、2貨櫃共5車連環事故，後方回堵5公里，2人輕傷送醫、水泥袋破粉散撒滿地，幸好連日雨勢已停否則遇水迅速凝固硬化更難清

中壢龍岡路三期拓寬延宕塞車惹民怨！經費暴增至50億 市府擬以地易地

桃園市中壢後站的龍岡路、環中東路交通瓶頸引起市民關切，尤其龍岡路三期拓寬工程剩下「最後一哩路」722公尺拖延多年至今，桃園市議會昨(5)日進行市政總質詢，市議員梁為超質詢時指出，工程經費從20億元暴增

想念舊家偷溜出門！中壢婦雨夜迷途跌倒 警火速尋人解驚魂

桃園市一名86歲張姓老婦，因子女至國外出差，委由親友代為照顧幾日，期間不斷提及思念在平鎮區的舊家，5月4日晚間21時許吃飽飯後，趁照顧者不注意時離開住處，照顧者發現後隨即報警。

烏日無號誌路口兩車相撞...車內八旬乘客重傷亡 2車駕駛都被起訴

台中市六旬陳姓婦人在去年9月間，開車載八旬楊姓友人，行經烏日區一處無號誌路口時，陳婦未暫停再開，而當時鄭姓女子行經該路口時也未減速，雙方在路口碰撞後，楊翁受重傷，送醫傷重不治，檢方根據事故鑑定報告，認

高雄大型物流車誤闖林道慘了 車身過長懸空卡彎道

28歲江姓男子昨天傍晚駕駛大型物流車前往高雄那瑪夏區，卻因深山訊號不佳遭導航誤導，誤闖狹窄的瑪雅林道，在急彎處試圖折返時，因車體過長，導致後半段車輪當場懸空卡在路緣險象環生，救援出動吊掛及填石耗費近一

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。