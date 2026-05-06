愛爾麗醫美診所診間竟裝針孔 檢警二度搜索扣影像帶回店長偵訊

愛爾麗醫美診所傳出在診療間裝設針孔，1名女子就診時發現報警。新北地檢署近日指揮警方與衛生局人員前往分店搜索，查扣煙霧偵測器型針孔攝影機。今天上午新北檢再度指揮警方至愛爾麗新北4間診所搜索，查扣影像並將店長帶回警局偵訊。

日前1名女子至板橋愛爾麗診所進行療程時，發現診療間天花板角落有1具外型為煙霧偵測器的裝置，內部疑似有鏡頭拍攝。女子事後上網搜尋發現疑似是針孔攝影機立即報警。海山警獲報前往調查，確認該裝置為攝影機且有接電。立即報請新北檢指揮偵辦。

新北地檢署前天指揮警方針對愛爾麗多家分店進行搜索，發現幾乎每間分店的診療間裝有這種偽裝成煙霧偵測器的攝影機，檢警在現場拆解裝置，確認鏡頭皆已接通電源。

今天上午新北地檢署檢察事務官與警方再度至愛爾麗新北市4間診所搜索，並請工程師到場將存儲在雲端的針孔攝影機畫面扣下，還以證人身分將4間診所店長帶回警局偵訊，確切案情仍待檢警釐清。

警方今天上午至愛爾麗新莊診所搜索。記者黃子騰／攝影

新莊警將愛爾麗新莊分店店長(中間穿帽T者)帶回警局偵訊。記者黃子騰／攝影