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國1汐止5車連環事故2人送醫 水泥粉末撒滿地幸好雨勢已停

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號汐止路段上午交通尖峰時段有1輛滿載袋裝水泥貨車追撞前車，造成1貨車、2小客車、2貨櫃共5車連環事故，後方回堵5公里，2人輕傷送醫、水泥袋破粉散撒滿地，幸好連日雨勢已停否則遇水迅速凝固硬化更難清理。

國道警方清晨8時59分接獲報案，立刻調派巡邏車前往處理，經查是28歲高姓司機駕駛貨車滿載水泥從汐止要到北投，行經國道１號南向12.9公里汐止路段因未注意前方路況，先追撞56歲陳姓男子駕駛的藍色奧迪A4 Avant五門旅行車。

奧迪又向前推撞53歲林男駕駛的豐田Wish休旅車並擦撞旁側2輛貨櫃車，造成5輛車連環事故，2名小客車駕駛輕傷由救護車送內湖三軍總醫院，各車駕駛人酒測值均為零，現場占用3線車道、水泥摔落路面袋破粉末散滿地，後方回堵約5公里，直到上午10時52分才清掃完畢恢復正常通車，詳細肇事原因尚待警方進一步調查釐清。

國道1號汐止路段上午有1輛滿載袋裝水泥貨車追撞前車，造成1貨車、2小客車、2貨櫃共5車連環事故，後方回堵5公里，2人輕傷送醫、水泥袋破粉散撒滿地，幸好連日雨勢已停否則遇水迅速凝固硬化更難清理。記者林昭彰／翻攝
國道1號汐止路段上午有1輛滿載袋裝水泥貨車追撞前車，造成1貨車、2小客車、2貨櫃共5車連環事故，後方回堵5公里，2人輕傷送醫、水泥袋破粉散撒滿地，幸好連日雨勢已停否則遇水迅速凝固硬化更難清理。記者林昭彰／翻攝

國道1號汐止路段上午有1輛滿載袋裝水泥貨車追撞前車，造成1貨車、2小客車、2貨櫃共5車連環事故。藍色奧迪被貨車追撞，車尾嚴重受損。記者林昭彰／翻攝
國道1號汐止路段上午有1輛滿載袋裝水泥貨車追撞前車，造成1貨車、2小客車、2貨櫃共5車連環事故。藍色奧迪被貨車追撞，車尾嚴重受損。記者林昭彰／翻攝

國道1號汐止路段上午有1輛滿載袋裝水泥貨車追撞前車，造成1貨車、2小客車、2貨櫃共5車連環事故。記者林昭彰／翻攝
國道1號汐止路段上午有1輛滿載袋裝水泥貨車追撞前車，造成1貨車、2小客車、2貨櫃共5車連環事故。記者林昭彰／翻攝

國道1號汐止路段上午有1輛滿載袋裝水泥貨車追撞前車，造成1貨車、2小客車、2貨櫃共5車連環事故，後方回堵5公里，2人輕傷送醫、水泥袋破粉散撒滿地，幸好連日雨勢已停否則遇水迅速凝固硬化更難清理。記者林昭彰／翻攝
國道1號汐止路段上午有1輛滿載袋裝水泥貨車追撞前車，造成1貨車、2小客車、2貨櫃共5車連環事故，後方回堵5公里，2人輕傷送醫、水泥袋破粉散撒滿地，幸好連日雨勢已停否則遇水迅速凝固硬化更難清理。記者林昭彰／翻攝

國道 汐止

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