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烏日無號誌路口兩車相撞...車內八旬乘客重傷亡 2車駕駛都被起訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市六旬陳姓婦人在去年9月間，開車載八旬楊姓友人，行經烏日區一處無號誌路口時，陳婦未暫停再開，而當時鄭姓女子行經該路口時也未減速，雙方在路口碰撞後，楊翁受重傷，送醫傷重不治，檢方根據事故鑑定報告，認定陳婦與鄭女都有疏失，依過失致死罪起訴。

起訴指出，陳姓婦人（68歲）在去年9月15日中午開車載楊姓友人（84歲），沿烏日區太明北路往環中路八段，由西往東方向直行。

同一時間，鄭姓女子（47歲）駕駛另輛轎車，沿太明北路105巷往太明北路，由北往南方向行駛，2車在無號誌的交岔路口交會，陳女車身右側與鄭女車前碰撞，陳女碰撞後再往前碰撞前方左側廠房鐵皮外牆。

檢方調查，該處路段當時天候晴朗、有照明且開啟、路面乾燥無缺陷、無障礙物，並無不能注意的情形。依據交通法規，汽車行駛至無號誌之交岔路口，同為直行車者，左方車應暫停讓右方車先行；同時，駕駛人行駛時也應注意車前狀況並隨時做好停車準備。

然而，身為左方車駕駛的陳女未依規定暫停禮讓，而鄭女也疏未注意車前狀況，導致2車在路口發生嚴重碰撞。猛烈的撞擊力道使得陳女車上的楊姓乘客受到重創，經緊急送往亞洲大學附屬醫院救治，診斷出受有「瀰漫性軸突損傷」及「肺挫傷」等嚴重傷害。

楊翁在醫院搶救多日後，仍不幸在同年10月9日晚間10時30分許，傷重不治死亡，案件發生後，死者家屬委任律師向檢方提告。

檢方會同法醫相驗，依據警方繪製的道路交通事故現場圖、現場照片、監視器畫面翻拍照片，以及台中市車輛行車事故鑑定委員會的鑑定意見書，進行綜合評判，認定陳女行經無號誌路口，未暫停禮讓右方車先行是肇事主因，鄭女未減速慢行，作隨時停車的準備，為肇事次因。

檢方認定，陳婦、鄭女的駕駛過失行為，與楊翁死亡有因果關係，昨天偵結，將二人依過失致死罪起訴。

台中市烏日區北里里太明北路及105巷是無號誌路口，去年9月間發生兩車碰撞事故，釀八旬楊姓乘客傷重不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市烏日區北里里太明北路及105巷是無號誌路口，去年9月間發生兩車碰撞事故，釀八旬楊姓乘客傷重不治。記者陳宏睿／翻攝

台中市烏日區北里里太明北路及105巷是無號誌路口，去年9月間發生兩車碰撞事故，釀八旬楊姓乘客傷重不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市烏日區北里里太明北路及105巷是無號誌路口，去年9月間發生兩車碰撞事故，釀八旬楊姓乘客傷重不治。記者陳宏睿／翻攝

台中市烏日區北里里太明北路及105巷是無號誌路口，去年9月間發生兩車碰撞事故，釀八旬楊姓乘客傷重不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市烏日區北里里太明北路及105巷是無號誌路口，去年9月間發生兩車碰撞事故，釀八旬楊姓乘客傷重不治。記者陳宏睿／翻攝

過失致死 台中市

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