高雄大型物流車誤闖林道慘了 車身過長懸空卡彎道

28歲江姓男子昨天傍晚駕駛大型物流車前往高雄那瑪夏區，卻因深山訊號不佳遭導航誤導，誤闖狹窄的瑪雅林道，在急彎處試圖折返時，因車體過長，導致後半段車輪當場懸空卡在路緣險象環生，救援出動吊掛及填石耗費近一小時，才終於讓物流車脫困，未讓車輛衝下坡道。

據了解，物流車駕駛江男原定前往那瑪夏國中前廣場執行載運任務，昨天晚間6時許，因對山區路況不熟且收訊不良，在完全依賴導航指引的情況下，竟將這輛大型物流車開進路幅極為狹窄的瑪雅林道。

江男一路駛至瑪雅國小附近發覺不對勁，企圖在孫寶山果園前的大轉彎處掉頭折返，然而大型車輛在林道中迴轉空間嚴重受限，因車體過長且底盤過低，進退兩難間，車輛後半部竟滑出路面，車輪直接懸空卡在邊坡路緣，動彈不得。

六龜警方獲報後趕抵現場，眼見天色漸暗，山區視線不佳且路幅狹隘，警方第一時間拉起防線實施交通疏導，提醒來往車輛注意，避免引發二次事故，同時警方緊急協調在地保養廠出動大型吊車漏夜上山救援。

據現場員警描述，救援過程步步驚心，為確保龐大車體在拉抬過程中不致受損或失衡，維修人員與警方摸黑搬運石塊，先行填補懸空車輪下方的空隙，隨後由保養廠負責人親自操刀，進行高難度的精密吊掛作業，警民聯手在暗夜中通力合作，歷經近一小時的搶救，才終於在晚間7時10分成功將物流車拉離受阻路段。

六龜警分局對此呼籲，山區道路多半地形崎嶇且路幅狹窄，大型車駕駛行經此類路段時，切莫完全依賴導航系統，應提高警覺，隨時留意路邊警告標誌，若不幸發生受困意外，請立即撥打110求助，切勿盲目強行，以免釀成更大危險。

大型物流車誤闖高雄那瑪夏區狹窄的瑪雅林道，一度造成交通完全受阻。記者巫鴻瑋／翻攝