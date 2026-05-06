員警將老婦載回文化派出所休息，並通知119到場協助送醫救護。圖：讀者提供

桃園市一名86歲張姓老婦，因子女至國外出差，委由親友代為照顧幾日，期間不斷提及思念在平鎮區的舊家，5月4日晚間21時許吃飽飯後，趁照顧者不注意時離開住處，照顧者發現後隨即報警。警方最後在中壢區吉林二路79巷附近找到老婦，其因滑倒造成額頭腫脹並受輕微擦挫傷，所幸並無大礙，結束一場驚魂。

老婦因滑倒造成額頭腫脹並受輕微擦挫傷，所幸並無大礙。圖：讀者提供

中壢警分局文化派出所說明，5月4日晚間接獲民眾報案，表示代親戚照顧的老婦人自行外出，疑似欲前往位於平鎮區舊家，因人生地不熟且年事已高，十分擔憂安全，請求警方協助尋找。員警研判她可能沿吉林二路往外步行，往平鎮方向移動。警方立即由警員古哲安、劉展維及陳千寧等3員分工查詢，並依家屬提供之穿著特徵，鎖定其可能行經的路段周邊展開搜尋。

員警正持續擴大搜尋之際，恰好接獲通報，在於吉林二路79巷附近有一名老婦跌倒受傷，員警立即趕赴現場。確認就是張姓老婦，但因為天雨路滑跌倒，導致額頭腫脹，手腳亦有擦挫傷，員警立即上前關懷並安撫情緒。

考量天雨濕冷，員警確認張婦無大礙後，先行將她載回文化派出所休息，並通知119到場協助送醫救護，同時聯繫家屬到場照料，深獲家屬不斷對警方的積極表達感謝與肯定。

中壢分局長林鼎泰表示，家中如有高齡長者，應多加留意其動向，尤其對於有外出習慣或易迷途者，建議可配戴聯絡資訊或防走失裝置，亦可前往分局偵查隊辦理指紋建檔，以利即時辨識及協助返家；警方亦將持續秉持「視民如親」精神，積極守護民眾生命安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：想念舊家偷溜出門！中壢婦雨夜迷途跌倒 警火速尋人解驚魂