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新北大道自來水幹管再遭挖破釀積水 侯友宜：廠商要謹慎核對圖資
新北市新莊區新北大道二段與思源路口，今天上午7時許因自來幹管被挖破釀馬路嚴重積水交通受阻。新北市長侯友宜表示，第一時間相關單位已到場處理，目前產業園區廠商及民生的用水不受影響，但上次已經發生過一次了，將會更嚴格落實管理。
新北市政府今天上午舉行市政會議，針對新莊新北大道和思源路口傳出挖破管線造成馬路積水一事，侯友宜表示第一時間所有相關單位已到現場，經過這一段時間的處理後，目前整個產業園區廠商及民生的用水是不受到影響的。
媒體詢問該地點今年2月才發生自來水管破裂事件，如何預防類似的情況再次發生？侯友宜指出，上次已經發生過一次了，施工廠商要更謹慎核對探勘圖資，市府也將更嚴格落實管理。
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