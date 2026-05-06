影／租賃車載客至桃機出國 不明原因自撞護欄乘客一死一傷

桃園國際機場第一航廈塔台路，昨晚近8時發生一起死亡車禍。一對50多歲陳姓夫妻從台北搭乘租賃車至桃機一航廈準備搭機出國，疑因雨天視線不佳，租賃車駕駛自撞水泥護欄，撞擊導致後座女性乘客重傷送醫不治，駕駛及男性乘客輕傷。航警局表示，駕駛酒測值為零，至於事故詳細原因及責任歸屬正調查釐清中。

航警局保安警察大隊第二隊隊長林威邵訪表示，桃園國際機場塔台路昨晚7時50分許發生一起交通事故，當時一輛租賃車載送2名我國籍旅客前往一航廈搭機，該車輛行經該處時不明原因撞擊水泥護欄導致車頭全毀，警、消獲報趕赴現場處理並將傷者送醫。

林威邵指出，初步調查是一輛租賃車載送旅客前往第一航廈時撞擊水泥護欄，事故造成駕駛受傷，後座2名乘客1死1傷。警方已對駕駛實施酒測，測定值為零，至於事故詳細發生原因及責任歸屬，正進一步調查釐清中。航警局呼籲用路人，行駛道路應減速慢行，並隨時注意車前狀況，尤其在天候不佳時更應提高警覺，以確保行車安全。

針對該起案件，桃園市政府消防局透露，救護人員抵達時女性乘客已無呼吸心跳（OHCA），現場實施心肺復甦術（CPR）、自動體外心臟電擊去顫器（AED）、插管及注射強心針，送往敏盛醫院急救。另1名陳姓男乘客輕傷送往林口長庚治療，至於駕駛則是輕傷未送醫。

租賃車載送客人至桃機搭機準備出國，卻在塔台路撞擊水泥護欄，導致後座乘客一死一傷。圖／讀者提供

租賃車載送客人至桃機搭機準備出國，卻在塔台路撞擊水泥護欄。圖／讀者提供

租賃車載送客人至桃機卻在塔台路撞擊水泥護欄，撞擊導致車頭全毀。圖／讀者提供