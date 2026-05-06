聽新聞
0:00 / 0:00
闖紅燈拒檢還衝撞警車！台東男逃逸遭圍捕 激烈反抗打傷員警
台東警分局中興派出所員警今清晨6時許巡邏時，發現一輛自小客車行經市區開封街與長安路口闖紅燈，立即上前攔停盤查。不料駕駛拒絕配合，反而猛踩油門衝撞警車後逃逸，現場情勢瞬間升高。最後仍被警追捕押回詢問，所幸皆無重大傷亡。
據了解，該車一路加速逃逸，於市區道路間穿梭，警方則保持安全距離追蹤，並在重要路口部署攔截點，逐步壓縮逃逸空間。最終於市區洛陽街一帶成功將車輛攔停，完成包圍。未料員警上前準備將駕駛帶離時，駕駛激烈反抗並出手攻擊執勤員警，造成員警多處擦挫傷及撕裂傷，現場隨即將其依現行犯壓制逮捕。
附近居民表示，當時清晨街道原本平靜，突然聽見急促警笛聲，「好幾台警車一下子衝過去，感覺在追人」，隨後在洛陽街看到警方圍住一輛轎車，「現場有點混亂，還有人在掙扎」，讓人印象深刻，也直呼「很少在市區看到這種情況」。
經查，駕駛為35歲廖姓男子，警方對其實施酒測，結果未超過法定標準。全案後續將依妨害公務、毀損、傷害及公共危險等罪嫌，移送地檢署偵辦，並持續追查是否涉及毒品影響駕駛行為。
警方呼籲，民眾面對警方攔查應依法配合，切勿心存僥倖或以身試法，避免因一時衝動觸犯多項罪責，得不償失。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。