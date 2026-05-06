闖紅燈拒檢還衝撞警車！台東男逃逸遭圍捕 激烈反抗打傷員警

台東警分局中興派出所員警今清晨6時許巡邏時，發現一輛自小客車行經市區開封街與長安路口闖紅燈，立即上前攔停盤查。不料駕駛拒絕配合，反而猛踩油門衝撞警車後逃逸，現場情勢瞬間升高。最後仍被警追捕押回詢問，所幸皆無重大傷亡。

據了解，該車一路加速逃逸，於市區道路間穿梭，警方則保持安全距離追蹤，並在重要路口部署攔截點，逐步壓縮逃逸空間。最終於市區洛陽街一帶成功將車輛攔停，完成包圍。未料員警上前準備將駕駛帶離時，駕駛激烈反抗並出手攻擊執勤員警，造成員警多處擦挫傷及撕裂傷，現場隨即將其依現行犯壓制逮捕。

附近居民表示，當時清晨街道原本平靜，突然聽見急促警笛聲，「好幾台警車一下子衝過去，感覺在追人」，隨後在洛陽街看到警方圍住一輛轎車，「現場有點混亂，還有人在掙扎」，讓人印象深刻，也直呼「很少在市區看到這種情況」。

經查，駕駛為35歲廖姓男子，警方對其實施酒測，結果未超過法定標準。全案後續將依妨害公務、毀損、傷害及公共危險等罪嫌，移送地檢署偵辦，並持續追查是否涉及毒品影響駕駛行為。

警方呼籲，民眾面對警方攔查應依法配合，切勿心存僥倖或以身試法，避免因一時衝動觸犯多項罪責，得不償失。

35歲廖姓駕駛激烈反抗並出手攻擊執勤員警，造成員警多處擦挫傷及撕裂傷，現場隨即將其依現行犯壓制逮捕。圖／台東警分局提供