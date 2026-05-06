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影／新莊新北大道淹水 交通疏導管制中

聯合報／ 記者黃子騰林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區新北大道二段清晨淹水影響交通，初步了解疑為養工處開挖天橋地基不慎挖破自來水幹管導致，主要積水區塊在靠近五工路轉角，相關單位已在搶修中，警方實施疏導管制，提醒用路人配合引導或提早改道。

現場約自清晨7時許挖破管線開始逐漸積水，路旁最深處約達成人膝蓋、道路水深近半個汽車輪胎左右，造成思源路與新北產業園區之間通行困難，周邊嚴重塞車，新莊警分局共出動11名警力疏導管制。

管制範圍包括1.新北大道往泰山方向自化成路口管制車輛進入，一律由化成路左、右轉繞道通行。2.思源路口管制北向車流直行進入五工路，從新北大道左轉繞道。

新北市工務局表示，自來水公司另有安排進水點支援供水，目前僅微幅減壓、正常供水，不影響用戶用水，請市民朋友放心。水公司且已派員趕赴現場搶修，預計關閉4處閥栓進行止水作業。警方籲請用路人配合現場人員引導通行。

新北市新莊區新北大道、五工路口上班交通尖峰時段發生路面淹水，嚴重影響通行，警方疏導管制交通。圖／新莊警分局提供
新北市新莊區新北大道、五工路口上班交通尖峰時段發生路面淹水，嚴重影響通行，警方疏導管制交通。圖／新莊警分局提供

新北市新莊區新北大道、五工路口上班交通尖峰時段發生路面淹水，路旁最深處約達成人膝蓋、道路水深近半個汽車輪胎左右。圖／新莊區公所提供
新北市新莊區新北大道、五工路口上班交通尖峰時段發生路面淹水，路旁最深處約達成人膝蓋、道路水深近半個汽車輪胎左右。圖／新莊區公所提供

新北市新莊區新北大道、五工路口上班交通尖峰時段發生路面淹水高達半個汽車輪胎深，嚴重影響通行，警方疏導管制交通，相關單位搶修中。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區新北大道、五工路口上班交通尖峰時段發生路面淹水高達半個汽車輪胎深，嚴重影響通行，警方疏導管制交通，相關單位搶修中。記者林昭彰／翻攝

新北市新莊區新北大道、五工路口上班交通尖峰時段發生路面淹水高達半個汽車輪胎深，嚴重影響通行，警方疏導管制交通，相關單位搶修中。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區新北大道、五工路口上班交通尖峰時段發生路面淹水高達半個汽車輪胎深，嚴重影響通行，警方疏導管制交通，相關單位搶修中。記者林昭彰／翻攝

新北市新莊區新北大道、五工路口上班交通尖峰時段發生路面淹水高達半個汽車輪胎深，嚴重影響通行，警方疏導管制交通，相關單位搶修中。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區新北大道、五工路口上班交通尖峰時段發生路面淹水高達半個汽車輪胎深，嚴重影響通行，警方疏導管制交通，相關單位搶修中。記者林昭彰／翻攝

新北市新莊區新北大道二段清晨淹水影響交通，初步了解疑為養工處開挖天橋地基不慎挖破自來水幹管導致。圖／翻攝新北市交通局即時影像
新北市新莊區新北大道二段清晨淹水影響交通，初步了解疑為養工處開挖天橋地基不慎挖破自來水幹管導致。圖／翻攝新北市交通局即時影像

新北市新莊區新北大道、五工路口上班交通尖峰時段發生路面淹水高達半個汽車輪胎深，嚴重影響通行，警方疏導管制交通，相關單位搶修中。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區新北大道、五工路口上班交通尖峰時段發生路面淹水高達半個汽車輪胎深，嚴重影響通行，警方疏導管制交通，相關單位搶修中。記者林昭彰／翻攝

淹水

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