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連夜大雨台中二中旁路樹倒壓毀2車 車主驚呼「根爛了」
台中市台中二中旁的一棵老榕樹，疑因整夜大雨加上樹根病變腐朽，凌晨3時許多突然倒塌，老榕樹連根拔起重壓在兩2輛路邊的轎車上，所幸僅車輛受損，未有人傷亡。
倒塌的位置就在台中二中校門外的英士路上，清晨一名婦人出門發現，赫然驚覺被毀的就是自家愛車，急忙通知丈夫到場查看。倒塌的路樹上午7時許已清除完畢，道路恢復通車。車主表示，不排除申請國賠。
這棵老榕樹目測約10米高的，根部清晰可見已有腐爛，民眾研判是近日雨勢導致土質鬆軟，才因此傾倒，砸毀現場停放的兩輛轎車。所幸當時車流量與人潮稀少，沒有造成嚴重傷亡。
市政府建設局養工處一早即派員前往，並趕在上午7時上班、上學人潮出現之前排除，恢復交通。
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