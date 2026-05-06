憂個資外洩深夜無處換鎖竹市警耐心陪尋書包 母：警察真的很溫暖

新竹市一名國小四年級陳姓女童上周四晚間與家人前往市區中山路一間餐廳用餐，不料，女童與家人一時疏忽，將裝有聯絡簿及家中鑰匙的書包留在機車座墊上未帶進餐廳。用餐結束後，女童家人驚見書包不翼而飛，當下心急如焚。所幸在市警局刑警大隊與東門派出所員警深夜積極協助下，循著科技定位順利尋回書包。陳母昨特別前往刑大偵三隊，向熱心協助的員警表達最深謝意。

「當下真的很慌張，聯絡簿上有詳細的住址、個人資料，書包裡還有家裡鑰匙！」陳母心有餘悸的說，她發現書包不見時已是深夜，一想到個資外洩，加上家中鑰匙隨書包一起失蹤，很擔心太晚找不到鎖匠換鎖，晚上全家都無法安心入眠，最終由女童父親抱著忐忑的心情走到新竹市警察局報案。

陳母說，一家人起初很擔心警察會覺得「掉書包」只是芝麻綠豆般的小事而不予受理。然而，市警局將案件轉由刑大偵三隊受理後，刑警高煜揚、偵查員曾南嘉及東門派出所員警都展現極高同理心，受理後不僅沒有絲毫敷衍，反而極為貼心地不斷詢問細節，並立刻展開協尋。

由於現場位於中山路（近李如英中醫旁），屬於北門派出所轄區。但因女童母親透過書包內的「AirTag」科技定位，發現書包正移動往林森路、新竹火車站一帶，考量深夜火車站周邊環境較為複雜，家長弱勢無助，偵三隊隨即機動調度，協調由東門所員警陪同家長前往火車站附近尋找，甚至逐一向周邊街友詢問，不放過任何蛛絲馬跡，最終在林森路一間廢棄PUB外的機車上順利尋回失竊的書包。經清點，僅有少許零錢不翼而飛，重要的課本、聯絡簿與鑰匙皆完好無缺。

陳母說，最讓她感動的是，當天在深夜11點多尋獲書包並回報派出所後，市警局甚至在將近凌晨12點時還主動致電關心進度，並貼心提醒若要提告竊盜或侵占，可至屬地管轄派出所變更報案類型。

陳母說，以前對警察有些微「被動」的刻板印象，但這次經歷讓她完全改觀。深夜的火車站周邊真的很可怕，原來警察有陪同民眾協尋的任務功能。有人民保姆在身邊，真的讓人很安心，雖然警方提醒可以提告追人，但她體恤基層警力辛勞，不願再浪費社會資源，昨日特別親自前往刑大偵三隊致謝，感謝這群在深夜默默守護市民的暖心警察。