快訊

飯店早餐炒蛋製作過程曝光引熱議 網友直呼：知道後不想再吃

才剛加重前第一夫人金建希刑期！南韓法官深夜陳屍法院大樓 遺書內容曝光

警員派出所偷拍主管未成年女兒如廁…辯不知年紀 二審加重判刑

聽新聞
0:00 / 0:00

憂個資外洩深夜無處換鎖竹市警耐心陪尋書包 母：警察真的很溫暖

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市一名國小四年級陳姓女童上周四晚間與家人前往市區中山路一間餐廳用餐，不料，女童與家人一時疏忽，將裝有聯絡簿及家中鑰匙的書包留在機車座墊上未帶進餐廳。用餐結束後，女童家人驚見書包不翼而飛，當下心急如焚。所幸在市警局刑警大隊與東門派出所員警深夜積極協助下，循著科技定位順利尋回書包。陳母昨特別前往刑大偵三隊，向熱心協助的員警表達最深謝意。

「當下真的很慌張，聯絡簿上有詳細的住址、個人資料，書包裡還有家裡鑰匙！」陳母心有餘悸的說，她發現書包不見時已是深夜，一想到個資外洩，加上家中鑰匙隨書包一起失蹤，很擔心太晚找不到鎖匠換鎖，晚上全家都無法安心入眠，最終由女童父親抱著忐忑的心情走到新竹市警察局報案。

陳母說，一家人起初很擔心警察會覺得「掉書包」只是芝麻綠豆般的小事而不予受理。然而，市警局將案件轉由刑大偵三隊受理後，刑警高煜揚、偵查員曾南嘉及東門派出所員警都展現極高同理心，受理後不僅沒有絲毫敷衍，反而極為貼心地不斷詢問細節，並立刻展開協尋。

由於現場位於中山路（近李如英中醫旁），屬於北門派出所轄區。但因女童母親透過書包內的「AirTag」科技定位，發現書包正移動往林森路、新竹火車站一帶，考量深夜火車站周邊環境較為複雜，家長弱勢無助，偵三隊隨即機動調度，協調由東門所員警陪同家長前往火車站附近尋找，甚至逐一向周邊街友詢問，不放過任何蛛絲馬跡，最終在林森路一間廢棄PUB外的機車上順利尋回失竊的書包。經清點，僅有少許零錢不翼而飛，重要的課本、聯絡簿與鑰匙皆完好無缺。

陳母說，最讓她感動的是，當天在深夜11點多尋獲書包並回報派出所後，市警局甚至在將近凌晨12點時還主動致電關心進度，並貼心提醒若要提告竊盜或侵占，可至屬地管轄派出所變更報案類型。

陳母說，以前對警察有些微「被動」的刻板印象，但這次經歷讓她完全改觀。深夜的火車站周邊真的很可怕，原來警察有陪同民眾協尋的任務功能。有人民保姆在身邊，真的讓人很安心，雖然警方提醒可以提告追人，但她體恤基層警力辛勞，不願再浪費社會資源，昨日特別親自前往刑大偵三隊致謝，感謝這群在深夜默默守護市民的暖心警察。

陳母昨特別前往刑大偵三隊，向熱心協助的員警表達最深謝意。記者王駿杰／攝影
陳母昨特別前往刑大偵三隊，向熱心協助的員警表達最深謝意。記者王駿杰／攝影

警察

延伸閱讀

影／女警鄭詠心兄姊致詞 「我們都很想妳、每天都希望只是一場夢」

影／女警追思影片滿是與未婚夫甜蜜合影 親友同事徒步淚送她最後一程

「88會館」爆洩密、銷單案外案 花蓮刑大大隊長、內湖分局3警全交保

實名制盜刷？她遊韓掉信用卡遭同鄉撿走爽刷還退稅 報警遭拒：都是台灣人

相關新聞

暗藏針孔 愛爾麗診所涉偷拍 檢搜索

愛爾麗醫美集團被控在診間私裝攝影機密錄，事後說詞反覆，引發客戶恐慌。新北地檢署指揮警方搜索多家分店，查扣相關物證，將朝妨害性隱私罪偵辦。愛爾麗昨聲明配合檢調、主管機關調查，稱設置監視設備「目的在於確保

三峽鐵皮農舍晚間發生大型火警 無人受困約30分鐘撲滅

新北市三峽區安坑69號之2今晚間8時49分發生大型火警，現場為1層鐵皮農舍，鄰居發現起火後報案，並表示該處為獨棟農舍、當時無人。

新莊思源路、新北大道口 疑水管爆裂淹水嚴重影響交通

新北市新莊區新北大道、思源路口在上班交通尖峰時段傳出路面淹水高達半個汽車輪胎深，嚴重影響通行，初步了解可能是旁邊工地施工造成水管破裂，相關單位已經在處理中。

新北樹林汽車失控撞對向2汽車6機車 多人受傷現場大塞車

新北市樹林區館前路鄰近山佳機車練習場，今天上午7時許發生汽車不明原因突然失控撞上對向2輛汽車及6輛機車，造成5人受傷，導致現場大塞車。

影／基隆印尼籍漁工上廁所頭部撞擊跌落海 搶救送醫不治

基隆市長潭里漁港一名31歲印尼籍漁工，今晚6時30分，疑因尿急要上廁所，跌倒撞到頭部落海，被救上岸後送醫搶救，仍宣告不治。警方已請檢方相驗，調查釐清死因。

苗栗縣苑裡鎮晚間大榕樹雨中倒塌 壓損5輛汽機車未傷人

梅雨來襲，苗栗縣苑裡鎮公所圖書館旁停車場，一棵大榕樹5日晚間突然倒塌，壓損停放的1輛汽車、4輛機車，沒有人員受傷，大榕樹枝幹粗壯，還好沒有發生在白天，附近居民都捏了一把冷汗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。