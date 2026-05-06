桃園市議員梁為超(左)質詢龍岡路三期拓寬延宕，副市長王明鉅(右)答覆下半年提初步規畫。圖：曾增勳翻攝

桃園市中壢後站的龍岡路、環中東路交通瓶頸引起市民關切，尤其龍岡路三期拓寬工程剩下「最後一哩路」722公尺拖延多年至今，桃園市議會昨(5)日進行市政總質詢，市議員梁為超質詢時指出，工程經費從20億元暴增至現今50億元，工程至今延宕，他更批評前朝象徵性編列1000元預算欺騙市民，追問市府要不要拓寬，市長張善政允諾「會持續推動」，副市長王明鉅說，市府將朝「類似區段徵收」研議，預計下半年提出初步規畫。

中壢區龍岡路三期拓寬工程最後722米延宕塞車，議員促四年內完成。圖：工務局提供

中壢區龍岡路為貫穿中壢後站至龍岡圓環的重要道路，目前龍岡圓環至龍岡路三段37巷口的龍岡路一、二期拓寬完成，剩下龍岡路第三期拓寬工程，自環中東路二段至龍岡路三段37巷口，長約722公尺，現況路寬2線約15公尺，每每上下班尖峰時段，車流大，龍岡路由大變小塞車瓶頸，引起民怨。

梁為超說，龍岡路三期拓寬延宕10多年，市民經常陳情解套，希望市府重視，中壢龍岡路、中山東路是中壢後站發展的重要道路，隨著中山東路拓寬，龍岡路三期拓寬工程卻延宕多年，翻開過往預算書，他批評前市長鄭文燦109年象徵性編列1000元用地費，欺騙中壢市民，如今經費從過去20億元暴增至50億元，「中壢前站因為鐵路地下化陷入交通黑暗期，絕不能讓後站步上後塵」，如今龍岡路三段37巷至環中東路未拓寬路段，每天塞車，險象環生，他追問「究竟要不要做？」，希望張善政市府團隊在未來4年完成拓寬。

市府工務局長汪在宙表示，龍岡路三期拓寬工程至環中東路段，一旦打通對中壢後站發展效益極大，對未來環東路體育園區開發的交通疏導影響甚大，該拓寬路段722公尺，經該局一棟一棟估算，現今拓寬徵收經費約50億元，該路段設計從2線15公尺拓寬至4線30公尺，拓寬需拆遷115戶民宅，目前市府進行初步規畫作業。

張善政當場允諾「會持續努力推動龍岡路三期拓寬」；王明鉅表示，龍岡路三期拓寬攸關中壢體育園區開發，涉及用地取得和民眾意願，將朝「類似區段徵收」方式研議，市府各局處今年上半年已召開3次會議，將以合情、合理、合法的方法推動，市府朝市有土地「以地易地」模式研議，房屋部分拆除後仍有剩餘土地，市府也會研議放寬容積率與建蔽率等規定，讓地主得以原地改建，而非單純用現金拆遷，預計今年下半年提出初步規畫，希望在下個任期完成拓寬，給市民一個交代。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢龍岡路三期拓寬延宕塞車惹民怨！經費暴增至50億 市府擬以地易地