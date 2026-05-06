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影／桃園機場一航廈停車場前小客車自撞護欄 車內女乘客當場OHCA

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

通往桃園國際機場一航廈前的P2停車場旁，昨晚有名小客車駕駛近8時，疑因大雨視線不清，自撞水泥護欄，不僅車頭全毀，包括駕駛在內3人受有輕重傷，後座女子當場失去呼吸心跳，桃市消防局第三救災救護大隊據報，趕抵緊急處置並送醫仍不治，肇事原因待釐清。

119勤指中心昨晚7時40分據報，位於大園區的桃園國際機場第一航廈P2停車場旁，發生小客車自撞事故，由於車內3人傷勢不輕，其中還有名女乘客當場昏迷，毫無知覺。

消防局竹圍分隊派出高級救護隊前往搶救，抵達發現桃園機場的救護車和消防車已經先行抵達，竹圍分隊立刻接手，初步檢傷發現，後座女乘客已失去生命徵象，毫無呼吸心跳，救護人員立即實施CPR、使用AED電擊，並進行氣管內插管（endo）及骨內注射（I/O）施打強心針，全力搶救後緊急送往經國敏盛醫院。

後座另名57歲陳姓男子，所幸意識清楚、四肢擦挫輕傷，由大園分隊救護車送往林口長庚醫院治療；肇事駕駛則未送醫，由山腳分隊現場評估與處置；至於乘客是否趕著搭機或有其他行程，駕駛是否車速過快或視線不清釀禍，仍待進一步調查釐清。

桃機一航廈P2停車場前昨晚發生駕駛自撞釀車內乘客受傷昏迷。圖／桃市消防局提供
桃機一航廈P2停車場前昨晚發生駕駛自撞釀車內乘客受傷昏迷。圖／桃市消防局提供

桃園機場 自撞 OHCA

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