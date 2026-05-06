影／苗栗頭份路樹傾倒 男性機車騎士行經遭擊中倒地…生命垂危送醫搶救

40歲蔡姓男子昨天傍晚騎機車行經苗栗縣頭份市興隆路時，被突然傾倒的路樹擊中，一度失去生命徵象，經送醫搶救恢復呼吸 、心跳，但仍昏迷，轉送台中市中國醫藥大學附設醫院持續急救，車禍原因待調查釐清。近來苗栗地區出現降雨，警方呼籲用路人行經路樹較多路段時應提高警覺、減速慢行，以確保自身安全。

苗栗縣消防局指出，昨天傍晚5點40分接獲報案，興隆路一段有一名機車騎士遭傾倒的路樹擊中，報案人表示傷者自行爬出後趴在地面沒有動靜，且嘴部出血，多次呼叫沒有反應。頭份消防分隊人員趕到現場，發現患者因創傷呈現OHCA（到院前心肺功能停止）、頭部約有3公分的撕裂傷、四肢多處擦傷，救護人員立即給予CPR等急救處置，隨後送往為恭紀念醫院救治。

經搶救男子恢復呼吸心跳，但昏迷指數僅有3，生命垂危，晚間7點轉送台中市中醫大附設醫院繼續搶救。

警方初步調查，車禍發生時蔡姓男子騎普通重型機車沿興隆路一段往東行駛，行經事故地點時突遇路樹倒塌，閃避不及遭擊中倒地，警方通報救護車立即送醫救治，肇事原因正釐清中。

頭份警分局分局長郭譯隆呼籲，近期天候雨勢綿綿不斷導致土壤含水量高，用路人行經路樹較多路段時，應提高警覺、減速慢行，以確保自身安全。

男子昨天傍晚騎機車行經苗栗縣頭份市興隆路一段時，疑遭傾倒的路樹擊中，一度失去生命徵象，送醫搶救。圖／民眾提供

男子昨天傍晚騎機車行經苗栗縣頭份市興隆路一段時，疑遭傾倒的路樹擊中，一度失去生命徵象，送醫搶救。圖／民眾提供

男子昨天傍晚騎機車行經苗栗縣頭份市興隆路一段時，疑遭傾倒的路樹擊中，一度失去生命徵象，送醫搶救。圖／民眾提供