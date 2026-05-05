愛爾麗偷拍疑雲！台中2診所驚見偽裝煙霧偵測針孔 衛生局：違法就辦

知名連鎖醫美集團「愛爾麗」新北市板橋店爆出疑似偷拍案，被控安裝偽裝煙霧偵測器的針孔攝影機。台中市衛生局今稽查發現，該集團位於台中的二家診所都有裝設具有攝影功能的煙霧偵測器。台中市衛生局強調，若查獲違反醫療法將開罰，如涉刑事妨害秘密罪，將移送法辦。

據了解，這二家診所分別位於崇德路、文心路上，稽查人員在診所在公共區域、諮詢室的天花板上，都發現有攝影功能的煙霧偵測器；依據醫療法，醫療場所攝錄內容對外洩露，違反醫療法72條，稽查重點在於該設備是否攝錄患者看診情形，以及是否有對外洩漏？

台中市衛生局說明，針對醫美集團旗下分店遭搜索查扣針孔攝影機一案，衛生局今派員針對該集團於台中市2家診所稽查，檢視就醫環境是否符合隱私保障規定；如查獲違法情事，將依醫療法第72條處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

台中市衛生局指出，醫療機構應提供安全且保障隱私的就醫環境，不得無故洩漏或侵害病患個人隱私；如涉及刑事妨害秘密罪嫌，將移送檢調單位偵辦，絕不容許任何侵害就診隱私的違法行為。

愛爾麗醫美集團被控在診間私裝攝影機密錄，事後說詞反覆，引發客戶恐慌。愛爾麗昨聲明配合檢調、主管機關調查，稱設置監視設備「目的在於確保醫療品質、維護藥品與器材安全」，否認侵害消費者個人隱私。

台中市衛生局今火速稽查「愛爾麗」集團台中2家診所。圖／台中市衛生局提供