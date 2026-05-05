愛爾麗集團驚爆偷拍！ 台中衛生局今火速稽查集團2診所

知名連鎖醫美集團「愛爾麗」新北市板橋店爆出偷拍案，被控安裝偽裝煙霧偵測器的針孔攝影機。台中市衛生局今也火速稽查該集團位於台中市的2家診所。台中市衛生局強調，若查獲違法情事，將依醫療法開罰，最高可罰25萬元，如涉刑事妨害秘密罪，將移送法辦。

該集團新北板橋分店有女顧客在更衣時發現天花板角落有詭異裝置，當時店家堅稱為「煙霧偵測器」，但警方獲報到場拆卸後，發現竟是針孔攝影機，懷疑有多名顧客受害。新北地檢署今日也證實，已針對該集團多家分店展開大規模搜索。

台中市衛生局指出，醫療機構應提供安全且保障隱私的就醫環境，不得無故洩漏或侵害病患個人隱私；如涉及刑事妨害秘密罪嫌，將移送檢調單位偵辦，絕不容許任何侵害就診隱私的違法行為。

台中市衛生局今火速稽查「愛爾麗」集團台中2家診所。圖／台中市衛生局提供