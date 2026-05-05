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愛爾麗集團驚爆偷拍！ 台中衛生局今火速稽查集團2診所

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

知名連鎖醫美集團「愛爾麗」新北市板橋店爆出偷拍案，被控安裝偽裝煙霧偵測器的針孔攝影機台中市衛生局今也火速稽查該集團位於台中市的2家診所。台中市衛生局強調，若查獲違法情事，將依醫療法開罰，最高可罰25萬元，如涉刑事妨害秘密罪，將移送法辦。

該集團新北板橋分店有女顧客在更衣時發現天花板角落有詭異裝置，當時店家堅稱為「煙霧偵測器」，但警方獲報到場拆卸後，發現竟是針孔攝影機，懷疑有多名顧客受害。新北地檢署今日也證實，已針對該集團多家分店展開大規模搜索。

台中市衛生局指出，醫療機構應提供安全且保障隱私的就醫環境，不得無故洩漏或侵害病患個人隱私；如涉及刑事妨害秘密罪嫌，將移送檢調單位偵辦，絕不容許任何侵害就診隱私的違法行為。

台中市衛生局今火速稽查「愛爾麗」集團台中2家診所。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局今火速稽查「愛爾麗」集團台中2家診所。圖／台中市衛生局提供

台中市衛生局今火速稽查「愛爾麗」集團台中2家診所。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局今火速稽查「愛爾麗」集團台中2家診所。圖／台中市衛生局提供

台中市 醫美 衛生局 針孔攝影機

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