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大立百貨空中樂園又出包 前總統搭過的小火車門掉落傷人
高雄市大立百貨公司大立樂園今天下午傳出意外，空中樂園小火車疑因車門鬆脫，掉落軌道下，不料砸中下方的遊客。
在大立百貨公司樓頂的大立空中樂園，經歷半年整修後，4月初重新開放。前總統蔡英文與準將參選高雄市長的賴瑞隆，4月11日也前往樂園，曾搭空中樂園小火車繞樂園一圈。
4月13日大立樂園剛傳出小飛機故障，遊客受困半空中，幸不久經工作人員救下，虛驚一場。
據了解，今天下午近3時，前總統蔡英文乘坐過的空中樂園小火車，疑因出門鬆脫，掉落軌道下，不巧下方正有遊客往來，砸中1名29歲男遊客的右膝。工作人員報119求救，救護人員到場，發現受傷的遊客是被維修中的小火車門打中，肢體受傷，意識清楚，送大同醫院治療後已無大礙。
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