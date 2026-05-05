快訊

獨／花蓮縣刑大大隊長涉洩密「88會館」邱庭鋒妻 檢方命10萬交保

花蓮刑大隊長涉洩密給女性友人 抵達北檢偵訊十萬元交保

影／30年老店大社鬍鬚伯桶仔雞疑爆9人食物中毒 高雄令停業2天清消

聽新聞
0:00 / 0:00

女警遭追撞再被遊覽車輾斃 轄區分局即日啟動防制交通事故大執法

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心上月28日遭戴姓女大生追撞倒地，再被遊覽車輾過身亡，讓警局同仁震驚不捨；今天鄭詠心告別式，事發轄區第三警分局宣布即日起至5月31日止啟動「防制交通事故大執法專案」，鎖定安南區通勤尖峰時段及易肇事路段肇因執法。

案件發生起因，路邊監視器拍下，上月28日清晨6時59分，林姓司機將校車停在台南市安南區安和路二段路邊，讓學生上車後準備駛離；後方機車因為林的校車起步，紛紛停下要等他開走，此時28歲的鄭詠心就在車陣中，見前車停下她也跟著停下，戴姓女大生疑未注意車前狀況，自後方撞擊。

鄭女被撞到後，失去重心往左邊偏移倒下，江姓男子（40歲）駕駛的營業遊覽大客車（校車）急往對向車道閃避，前輪閃過、後輪仍輾過鄭女上半身，導致她當場失去生命跡象；監視器也拍下，戴女肇事後將機車牽至路邊，多次彎腰仔細檢查車損情況，並與江姓司機對話，還比著機車車損位置。

第三分局表示，為防制交通事故、降低車禍傷亡風險，自即日起至5月31日止啟動「防制交通事故大執法專案」；本次勤務整合各所外勤警力於上下班交通繁忙時段，規劃海佃路、安和路、長和路、安中路及北安路等通勤路段，置重點嚴格取締逆向行駛、並排停車、大型車違規及酒（毒）駕等違規。

分局指出，自4月30日至5月3日，已取締行車逆向、轉彎不依規定等違反路權交通違規共187件，其中以未戴安全帽51件、闖紅燈（含違規右轉）47件及無照駕駛28件為大宗；民眾輕忽遵守路權及交通法規行為等，可能給自己或其他用路人帶來行車風險，這是啟動交通大執法主要的目的。

同時為降低大型車衍生事故風險，並於5月4日前往轄內大型車環保公司，對大型車業者及駕駛透過座談會方式，進行交通安全宣導，強化內輪差、視野死角及轉彎注意事項等觀念，提升駕駛風險意識。

分局呼籲，將鎖定安南區通勤尖峰時段及易肇事路段肇因執法，呼籲駕駛人切勿心存僥倖違規，行經路口應減速慢行、確實禮讓，騎乘機車務必配戴安全帽，並避免使用手機及酒後駕車；另提醒用路人與大型車保持安全距離，避免進入視野死角。

轄區第三警分局宣布即日起至5月31日止啟動「防制交通事故大執法專案」，鎖定安南區通勤尖峰時段及易肇事路段肇因執法。記者袁志豪／翻攝
轄區第三警分局宣布即日起至5月31日止啟動「防制交通事故大執法專案」，鎖定安南區通勤尖峰時段及易肇事路段肇因執法。記者袁志豪／翻攝

轄區第三警分局宣布即日起至5月31日止啟動「防制交通事故大執法專案」，鎖定安南區通勤尖峰時段及易肇事路段肇因執法。記者袁志豪／翻攝
轄區第三警分局宣布即日起至5月31日止啟動「防制交通事故大執法專案」，鎖定安南區通勤尖峰時段及易肇事路段肇因執法。記者袁志豪／翻攝

女警 交通事故 大執法

延伸閱讀

影／女警告別式披婚紗化身天使 肇事女大生現身遭嗆「不下跪就不要進去」

影／肇事女大生女警靈堂前下跪拈香致意 家屬轉身背對拒絕鞠躬答禮

影／女開保時捷倒車撞倒機車後落跑...被揪出解釋：急看醫生

中壢轎車右轉疑搶快誤入貨櫃車死角 來不及倒退被卡釀車禍

相關新聞

影／「詠心，我永遠愛妳！」 女警未婚夫淚表心聲：會再認出妳

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心上月28日車禍身亡，今天在台南市立殯儀館舉行告別式，鄭詠心披婚紗躺棺木中，上午10時開放親友瞻仰遺容；她的龍姓男友列未婚夫，在靈堂前表達心聲「如果有一天，我們能夠再

影／逛士林夜市買鞋「差20元」竟報警 她身分曝光...是電視台前主播

台北市士林夜市日前發生一起消費糾紛，郭姓婦人逛街時看中一雙售價200元的鞋子，卻因現金不足、信用卡刷卡失敗，與店家僵持不下，最後竟然自行報警，期間不只向警方控訴店家違法，甚至還罵警察「人民保母這麼兇喔

愛爾麗診所板橋店爆涉偷拍 北市將稽查轄內5間診所

連鎖醫美集團「愛爾麗」新北板橋店疑涉偷拍爭議，有民眾在診療間發現天花板疑似攝影機裝置，店家稱是煙霧偵測器，她報案提告，警方確認是攝影機。檢警偵辦該案，業者今發聲明致歉；該品牌在北市有5間診所，北市衛生

影／超會閃！數十個瓦斯桶掉落馬路還噴氣 機車騎士神走位死裡逃生

新竹25歲黃男駕駛貨車運載瓦斯桶，昨天下午2時許行經中華路時，疑似後斗插銷斷裂，數十個瓦斯桶瞬間掉落占滿車道，後方騎士驚險閃避，甚至還有瓦斯因掉落噴出白色氣體，宛若瑪利歐賽車真實上演。警方提醒，駕駛人

彰化毒駕撞死新婚女留下5歲幼兒 父哽咽斥：只是買宵夜就被撞

高姓男子昨天涉嫌毒駕撞死機車騎士與翁姓汽車女駕駛，24歲翁女新婚不到一年，與當時在副駕駛座的丈夫天人永隔，翁女的父親今天難過得指出，夫妻倆昨天開車吃宵夜，沒想到因此被撞，如果可以打死人，一定會去找高男

影／肇事女大生女警靈堂前下跪拈香致意 家屬轉身背對拒絕鞠躬答禮

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心上月28日車禍身亡，今天上午在台南市立殯儀館舉行告別式，肇事的20歲戴姓女大生在父母陪同下，臉戴黑色口罩、身穿黑色襯衫現身；原本家屬不願意讓戴女進靈堂，經分局長廖水

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。