女警遭追撞再被遊覽車輾斃 轄區分局即日啟動防制交通事故大執法

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心上月28日遭戴姓女大生追撞倒地，再被遊覽車輾過身亡，讓警局同仁震驚不捨；今天鄭詠心告別式，事發轄區第三警分局宣布即日起至5月31日止啟動「防制交通事故大執法專案」，鎖定安南區通勤尖峰時段及易肇事路段肇因執法。

案件發生起因，路邊監視器拍下，上月28日清晨6時59分，林姓司機將校車停在台南市安南區安和路二段路邊，讓學生上車後準備駛離；後方機車因為林的校車起步，紛紛停下要等他開走，此時28歲的鄭詠心就在車陣中，見前車停下她也跟著停下，戴姓女大生疑未注意車前狀況，自後方撞擊。

鄭女被撞到後，失去重心往左邊偏移倒下，江姓男子（40歲）駕駛的營業遊覽大客車（校車）急往對向車道閃避，前輪閃過、後輪仍輾過鄭女上半身，導致她當場失去生命跡象；監視器也拍下，戴女肇事後將機車牽至路邊，多次彎腰仔細檢查車損情況，並與江姓司機對話，還比著機車車損位置。

第三分局表示，為防制交通事故、降低車禍傷亡風險，自即日起至5月31日止啟動「防制交通事故大執法專案」；本次勤務整合各所外勤警力於上下班交通繁忙時段，規劃海佃路、安和路、長和路、安中路及北安路等通勤路段，置重點嚴格取締逆向行駛、並排停車、大型車違規及酒（毒）駕等違規。

分局指出，自4月30日至5月3日，已取締行車逆向、轉彎不依規定等違反路權交通違規共187件，其中以未戴安全帽51件、闖紅燈（含違規右轉）47件及無照駕駛28件為大宗；民眾輕忽遵守路權及交通法規行為等，可能給自己或其他用路人帶來行車風險，這是啟動交通大執法主要的目的。

同時為降低大型車衍生事故風險，並於5月4日前往轄內大型車環保公司，對大型車業者及駕駛透過座談會方式，進行交通安全宣導，強化內輪差、視野死角及轉彎注意事項等觀念，提升駕駛風險意識。

分局呼籲，將鎖定安南區通勤尖峰時段及易肇事路段肇因執法，呼籲駕駛人切勿心存僥倖違規，行經路口應減速慢行、確實禮讓，騎乘機車務必配戴安全帽，並避免使用手機及酒後駕車；另提醒用路人與大型車保持安全距離，避免進入視野死角。

轄區第三警分局宣布即日起至5月31日止啟動「防制交通事故大執法專案」，鎖定安南區通勤尖峰時段及易肇事路段肇因執法。記者袁志豪／翻攝