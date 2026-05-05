影／女警追思影片滿是與未婚夫甜蜜合影 親友同事徒步淚送她最後一程

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心上月28日車禍身亡，今天在台南市立殯儀館舉行告別式，上龍姓男友列未婚夫，哥哥、弟弟、姊姊及父母等都出席；在儀式圓滿結束後，鄭詠心同學、同事、親友等現場出席人員均不捨離去，一起跟隨靈車，一路徒步送她最後一程。

28歲的鄭詠心從幼稚園時代就學習舞蹈，對舞蹈有濃厚興趣，並從台灣藝術大學舞蹈系畢業；後來因工作考量，報考警察任職，111年警察特考班以全班第一名的成績結業，113年派任四分局，因親切笑容與熱情態度，深獲同事與市民喜愛與肯定，她與在永康警分局服務的男友交往3年，原定廝守終身。

鄭詠心今披上白色婚紗躺棺木中，10點在親友瞻仰遺容後，現場播放追思影片，畫面中除了她從小到大習舞的身影，還有她與父親、母親、姊姊、哥哥、弟弟、5歲外甥女、從小到大一直至特考班等同學、分局同事相處情況，以及與龍姓未婚夫甜蜜合影，跟龍家人相處身影。

參與告別式的親朋好友齊聚觀看影片，個個哭得泣不成聲、淚如雨下，鄭女母親更悲傷癱軟在椅子上；隨後11點家祭時，鄭詠心的姊姊、哥哥、弟弟在靈堂前致意，由司儀代為唸出心聲，接著換鄭詠心龍姓未婚夫致意。

司儀念出兄姊弟心聲「妳總是把責任放在第一位，把辛苦藏在心裡，卻把笑容留給家人」、「我們將帶著妳的勇敢、妳的善良，代為妳繼續好好地生活，照顧彼此」；接著為龍姓未婚夫念出心聲「如果有一天，我們能夠再相逢，我一定會在另個世界認出妳後告訴妳」、「詠心，我永遠愛妳」。

11時許公祭時，鄭詠心的小學、國中、高中、大學、警察學校、分局、派出所同學、同事、朋友齊聚一堂；台南市副市長姜淋煌、警察局長林國清、市議員陳怡珍、林燕祝以及市警局刑警大隊、其他分局人員也到場。資深演員譚艾珍不到十點已抵達會場，一直陪伴在鄭詠心母親身旁。

在所有參與公祭、到場人員致意結束後，因肇事戴姓女大生也在父母陪同下到場，於12時許表達想要進入靈堂致意，但家屬不願意讓戴女進入，葬儀社人員將戴女三人擋在靈堂外，請三人就直接在外面致意；鄭詠心父親的好友見到戴女現身，上前怒喊「你如果沒有要下跪就不要進去」。

第四分局長廖水池上前溝通，他跟戴女說後面還有漫長的刑民事訴訟，今天不是道歉就代表要負擔所有責任，「死者為大」，再怎麼樣都應該要跟鄭詠心表達一下心意；經戴女同意下跪致歉，廖再協助向家屬溝通，經家屬同意，才讓戴女跟父母走進，戴女鞠躬後隨即下跪。

當戴女向家屬鞠躬時，家屬集體轉身背對戴女，拒絕鞠躬答禮，戴女隨後與父母轉身離去，全程不發一語，直接走出殯儀館；鄭詠心告別式儀式完成後，隨即發引台南市立火化場昇化，現場出席人員不捨離去，12時許一起跟隨靈車，一路徒步送她最後一程，告別式也圓滿落幕。

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心車禍身亡，今天在台南市立殯儀館舉行告別式，她的小學、國中、高中、大學、警察學校、分局、派出所同學、朋友今齊聚一堂。記者袁志豪／攝影

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心上月28日車禍身亡，今天在台南市立殯儀館舉行告別式。記者袁志豪／攝影

鄭詠心今披上白色婚紗躺棺木中，在親友瞻仰遺容後，現場播放追思影片，畫面中盡顯她與未婚夫甜蜜合影。記者袁志豪／攝影

鄭詠心今披上白色婚紗躺棺木中，在親友瞻仰遺容後，現場播放追思影片，畫面中盡顯她與未婚夫甜蜜合影。記者袁志豪／攝影

司儀念出龍姓未婚夫心聲「如果有一天，我們能夠再相逢，我一定會在另個世界認出妳後告訴妳」、「詠心，我永遠愛妳」。記者袁志豪／攝影

鄭詠心告別式儀式完成後，隨即發引台南市立火化場昇化，現場出席人員不捨，一起跟隨靈車，一路送她最後一程。記者袁志豪／攝影

鄭詠心告別式儀式完成後，隨即發引台南市立火化場昇化，現場出席人員不捨，一起跟隨靈車，一路送她最後一程。記者袁志豪／攝影

戴姓女大生今在分局長廖水池勸說下，在鄭詠心靈堂前下跪致歉。記者袁志豪／攝影

鄭詠心今披上白色婚紗躺棺木中，在親友瞻仰遺容後，現場播放追思影片，畫面中盡顯她與未婚夫甜蜜合影。記者袁志豪／攝影