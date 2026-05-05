愛爾麗診間出現攝影機爭議 北檢他字案偵辦保全證據

連鎖醫美集團愛爾麗診所板橋店，被控診療室天花板角落有1具外型為煙霧偵測器的攝影機，新北地檢署已拘提謝姓被告1人到案。對此，台北市刑警大隊報請台北地檢署指揮，檢方分他字案偵辦，請業者主動配合保全證據。

台北市刑警大隊今會同台北市政府衛生局稽查愛爾麗，警方下午至台北地檢署報請指揮，檢方分他字案偵辦，檢警已請業者主動配合，協助專案小組保全證據，北檢尚無約談人員。

受害女子在Threads分享，5月1日下午診療間換衣服時，發現天花板角落疑似有1具長得像煙霧探測器的不明裝置，當場詢問是否是監視器，美容師起初稱不知道，後續出診間後回覆是煙霧偵測器。

她要求診所提供型號或購買證明，院方稱「沒有辦法提供，因為這不是我們裝的」，又說「那個確定是煙霧偵測器，並且也沒有在運作，你放心。」有鑑於此，她選擇報警，警方到場拆開確定是攝影機。

愛爾麗集團聲明