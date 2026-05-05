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愛爾麗診間出現攝影機爭議 北檢他字案偵辦保全證據

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

連鎖醫美集團愛爾麗診所板橋店，被控診療室天花板角落有1具外型為煙霧偵測器的攝影機，新北地檢署已拘提謝姓被告1人到案。對此，台北市刑警大隊報請台北地檢署指揮，檢方分他字案偵辦，請業者主動配合保全證據。

台北市刑警大隊今會同台北市政府衛生局稽查愛爾麗，警方下午至台北地檢署報請指揮，檢方分他字案偵辦，檢警已請業者主動配合，協助專案小組保全證據，北檢尚無約談人員。

受害女子在Threads分享，5月1日下午診療間換衣服時，發現天花板角落疑似有1具長得像煙霧探測器的不明裝置，當場詢問是否是監視器，美容師起初稱不知道，後續出診間後回覆是煙霧偵測器。

她要求診所提供型號或購買證明，院方稱「沒有辦法提供，因為這不是我們裝的」，又說「那個確定是煙霧偵測器，並且也沒有在運作，你放心。」有鑑於此，她選擇報警，警方到場拆開確定是攝影機。

愛爾麗集團聲明

一、有關近日因本集團於診所之監視設備爭議乙事．本集團已全力配合檢調、主管機關調查，然因相關細節涉及偵查不公開，現階段本集團無法詳述細節，望社會大眾見諒，待案件到一階段，本集團會對外界詳細說明，以化解各界疑慮。

二、本集團診所內監視設備之設置，其目的在於確保醫療品質、維護藥品與器材安全，絕無侵害消費者之個人隱私，對於監視設備爭議乙事，本集團虛心接受各界之質疑，現已進行全面檢討及改善。

三、對於本事件造成告訴人困擾乙事，本集團已責成專人以專案方案處理，儘速向告訴人溝通，以祈化解告訴人疑慮。

愛爾麗集團

北檢 偷拍

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