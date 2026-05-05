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影／娃娃機台大盜爽偷「銅板3萬元」 釘拔撬到一半...警巡邏直接逮人
44歲張姓男子遊手好閒，專門鎖定無人看管的娃娃機台下手，持大鐵剪、釘拔等工具撬開零錢箱，不法獲利至少3萬元，北市警方早鎖定他身分，巡邏時特別留意娃娃機台狀況，果然看到張男正在犯案，立刻停車盤查質問，當場依竊盜現行犯逮捕，移送士林地檢署偵辦。
士林警方指出，今年1月至3月間接連接獲轄內娃娃機台零錢箱被撬開、至少6個機台被竊，財損共3萬多元，警方調閱監視器畫面釐清出嫌犯身分，無奈張男居無定所查找未果。
不過警方特地加強巡邏，3月間騎車經過大南路上一間娃娃機店，特別撇頭查看，沒想到就看到一個可疑男子，果斷停車上前詢問，走進一看，果然發現他手持釘破壞機台零錢箱。
警方立刻喝斥住手，並認出他就是一直在找尋的慣竊張男，他坦承犯行，稱「缺錢沒工作」才偷，警方發現，他會刻意挑選零錢比較多的機台犯案，而且「一天弄一台」得手就離開；警方查扣他大鐵剪，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦。
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