中壢轎車右轉疑搶快誤入貨櫃車死角 來不及倒退被卡釀車禍

今桃園下大雨，影響行車視線，有民眾在Threads發文提醒，中壢南方莊園有車禍，據了解，前方的轎車疑似想比貨櫃車早轉彎，但貨櫃車已經準備要右轉，轎車就進入貨櫃車的死角處，後來轎車駕駛發現會被貨櫃車卡住，即便有立即倒退，但依舊來不及，車頭被貨櫃擠壓無法動彈，所幸無人受傷。

有民眾發文指出，今早在南方莊園附近的擊墜現場，大車靠左等右轉空檔，小車看起來想鑽空隙，早大車右轉，但沒大車快，雖然有趕快打倒退檔但來不及。

中壢分局表示，交通中隊於7時56分獲報，在樹籽路與福嶺路口有交通事故發生，立即派員到場。經了解，43歲張女駕駛轎車沿樹籽路右轉往福嶺路方向，與同行向右轉，65歲曾男駕駛的營業曳引車發生交通事故，現場無人受傷，雙方酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。

中壢警分局長林鼎泰強調，駕駛人行經路口轉彎時，務必減速慢行並注意周遭車輛動態，特別是大型車輛轉彎時視線死角較多，更應提高警覺、保持安全距離，避免發生碰撞事故。警方呼籲，用路人應遵守交通規則，養成防禦駕駛觀念，共同維護道路交通安全。

中壢分局表示，交通中隊於7時56分獲報，在樹籽路與福嶺路口有交通事故發生，立即派員到場。圖／中壢分局提供

中壢分局表示，交通中隊於7時56分獲報，在樹籽路與福嶺路口有交通事故發生，立即派員到場。圖／中壢分局提供

中壢分局表示，交通中隊於7時56分獲報，在樹籽路與福嶺路口有交通事故發生，立即派員到場。圖／中壢分局提供