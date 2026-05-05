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影／台中工人墜落七期工地4層樓深 消防隊吊掛救出送醫

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區市政北六路、市政北二路的工地，昨天下午4時許，傳出工人墜落意外，消防隊獲報後，派遣黎明等單位前往救援，消防隊到場發現，工人約墜落4層樓高度的地下室，經消防隊員吊掛後救出，工人有骨盆骨折、吐血、意識清楚等傷勢，送醫治療，是否有工安疏失，將待市府單位後續釐清。

台中市消防局在4日下午4時49分獲報西屯區市政北六路、市政北二路工地有創傷救護案件，派遣轄區黎明、西屯及博館分隊，出動各式消防車5輛、消防人員15名，由分隊長許哲維擔任指揮官，前往現場救援。

經查，現場是工人掉落到工地約4樓高度的地下室，同日下午4時55分，消防人員到場後，加派西屯分隊支援，同日5時33分已將該名工人成功搬運至地面安全處，傷者男性、約37歲、骨盆骨折、吐血、意識清楚送往中港澄清醫院。

台中市七期工地昨天傳出工人墜落意外，消防隊員利用吊掛方式搶救。記者陳宏睿／翻攝
台中市七期工地昨天傳出工人墜落意外，消防隊員利用吊掛方式搶救。記者陳宏睿／翻攝

台中市七期工地昨天傳出工人墜落意外，消防隊員利用吊掛方式搶救。記者陳宏睿／翻攝
台中市七期工地昨天傳出工人墜落意外，消防隊員利用吊掛方式搶救。記者陳宏睿／翻攝

台中市七期工地昨天傳出工人墜落意外，消防隊員利用吊掛方式搶救。記者陳宏睿／翻攝
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台中市 工人 墜樓 消防人員

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