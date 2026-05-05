影／台中工人墜落七期工地4層樓深 消防隊吊掛救出送醫

連鎖醫美集團「愛爾麗」新北板橋店疑涉偷拍爭議，有民眾在診療間發現天花板疑似攝影機裝置，店家稱是煙霧偵測器，她報案提告，警方確認是攝影機。檢警偵辦該案，業者今發聲明致歉；該品牌在北市有5間診所，北市衛生

2026-05-05 15:37