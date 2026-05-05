影／女警鄭詠心兄姊致詞 「我們都很想妳、每天都希望只是一場夢」
台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心上月28日車禍身亡，今天在台南市立殯儀館舉行告別式，上午10時開放親友瞻仰遺容，11點家祭；鄭女哥哥致詞時說「每天醒來都希望只是一場夢，希望明天醒來能見到妳，每一天都覺得只要醒來就看到妳買的早餐。我們都很想妳」。
家祭時，鄭詠心的姊姊、哥哥、弟弟在靈堂前致意，由司儀代為唸出心聲：「我們最親愛的妹妹、姐姐，我們從小一起長大，從爭吵到彼此依靠，妳一直是我們生命中最熟悉、最溫暖的存在。沒想到，一場突如其來的意外，竟然讓我們再也無法像從前那樣，呼喊妳的名字」。
「妳選擇成為警察，是為了守護他人，守護這個社會，我們一直為妳感到驕傲。妳總是把責任放在第一位，把辛苦藏在心裡，卻把笑容留給家人。如今妳離開了，留下的是無盡的思念以及不捨。我們將帶著妳的勇敢、妳的善良，代為妳繼續好好地生活，照顧彼此」。
「願妳在另一個世界不再辛苦、不再疲憊，安然自在。我們永遠愛妳，永遠懷念妳」，家祭結束後，鄭詠心的哥哥向親友致詞指出，「這是妳給我們最後的作業。記得小時候，妳跟詠壕還會一起抄作業。不然就是給妳五十塊，妳就會幫他寫生字本」。
「我們大家都很不捨。妳走得真的太快了。這幾天，每天醒來都希望只是一場夢。睡覺前都希望，明天醒來能見到妳一樣。每次醒來，一想到妳就會想再哭一次。總會希望，每一天都覺得只要醒來就看到妳買的早餐。我們都很想妳。以後，不會再嫌妳買的早餐了」。
「這幾天，在車上、在家裡，都很安靜。我們都很想妳。媽媽、爸爸都很想妳。只要想起，就會哭。我們四個裡面，妳跟爸爸是最親的。但大家的感情都很好。有時候妳有困難的時候，都會傳訊息給我，都會跟我抱怨，跟柏淵交往的時候，妳也很開心的跟我說，我也很為妳開心。
「小時候跳舞，長大說要當警察，那時候我問妳為什麼要當警察，妳說不覺得我很適合嗎？妳就是這麼的貼心、這麼的熱心、這麼的陽光，這麼的喜歡跟大家當朋友、服務大家」，鄭女哥哥說「妳很有責任感，很照顧家裡人，媽媽生病的時候，妳要出國前還會問我能不能回來照顧媽媽」。
他要鄭詠心放心「爸爸媽媽我們會照顧好，妳不用再擔心。我們都會記在心裡，也會把你最漂亮、最可愛、最貼心，有時候有點生氣的樣子，記在心裡。」鄭詠心姊姊致詞則說「兄弟姊妹，是我爸爸跟我媽媽送給我們最好的禮物。就是一個很完整的家，一家六口」。
她說「這幾天之後我們都會帶著這份心中這份愛，去把這個家顧好，努力的生活。所以這幾天，謝謝大家的關心。然後我有看到很多，就是從那幼稚園啊，國小，然後一路到大學，然後甚至特考班或者是警察分局，然後好多人都有來看她。然後我們都不知道，其實原來她的人緣這麼好」。
姊姊表示「我們一直都很以她為榮。從她小時候在學跳舞的時候，我每一場表演我都會去看，然後我都覺得她好棒喔。一直到考上警察，全家人真的都很以她為榮。詠心妳超棒！然後我們最後想要謝謝大家這幾天的幫忙。謝謝。」
鄭詠心弟弟說「我們希望，大家下次看到我們的時候，都可以感受到跟詠心一樣的、溫暖的熱情。然後從我們的臉上，可以找到跟詠心一樣的笑容。所以我今天都會盡力不要哭出來。還有，雖然我們的眼睛沒有她那麼大、那麼漂亮，但是我們有她最喜歡的幽默感」。
「詠心一直都是很喜歡照顧身邊的人，所以我們希望大家可以好好珍惜、好好愛自己身邊的人。詠心我們會一直想妳，也會好好活著，帶著詠心的那一份」，鄭詠心的小學、國中、高中、大學、警察學校、分局、派出所同學、朋友今齊聚一堂，許多人聽完三人致詞，現場淚如雨下、相擁而泣。
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