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捷運中正紀念堂站女鎖廁門敲門板 站長關心被罵畜生遭逮

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

台北捷運中正紀念堂今早發生乘客與站長口角案，據了解，該女子在廁所久待，避免危險，站長聽聞後上前關心，不料遭罵畜生等言詞。

台北捷運警察在今日上午8時49分接獲通報，在捷運中正紀念堂站有旅客與站長發生口角糾紛，經了解，為一名婦人在女廁內久待並敲打門板，站長聽聞聲響後前往關心，該婦人情緒不穩，對站長謾罵「畜生」等不雅言詞。

捷警說，捷警及轄區分局南昌派出所員警獲報到場後，立即將雙方隔離並釐清事發經過，因婦人不配合出示證件，後依警察職權行使法，由南昌派出所帶返所內續處；另站長表示後續將自行前往派出所完成報案程序。

捷警表示，捷運警察隊呼籲，旅客搭乘捷運時應保持理性，遇有糾紛務必冷靜應對，並以同理心互相體諒。如遇爭執或危險情形，請即撥打110報案電話，捷警將迅速到場處理，以維護捷運系統的乘車安全。

捷運 警察 廁所

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