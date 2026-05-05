影／超會閃！數十個瓦斯桶掉落馬路還噴氣 機車騎士神走位死裡逃生

新竹25歲黃男駕駛貨車運載瓦斯桶，昨天下午2時許行經中華路時，疑似後斗插銷斷裂，數十個瓦斯桶瞬間掉落占滿車道，後方騎士驚險閃避，甚至還有瓦斯因掉落噴出白色氣體，宛若瑪利歐賽車真實上演。警方提醒，駕駛人裝載貨物上路前，務必將貨物「嚴密覆蓋、捆紮牢固」。

根據網友分享影片顯示，一輛載滿瓦斯桶的小貨車，正沿著竹北市中華路內側車道前進，不料就在過彎瞬間，車斗上的瓦斯鋼瓶如「天女散花」般向外側噴飛，數十支沉重的鋼瓶在柏油路上彈跳滾動，占據了整個車道。

後方機車騎士見狀立即蛇行閃避，所幸並未直接撞上鋼瓶，否則後果不堪設想；貨車駕駛隨即停車，並下車在車陣中奔跑試圖撿回瓦斯桶，還有瓦斯因掉落噴出白色氣體在路上跳動，畫面十分驚險。

竹北警分局表示，警方到場時，確認裝載瓦斯罐之車輛因後斗插銷斷裂，導致瓦斯桶滾落，第一時間已將瓦斯桶於道路上排除，並依規告發駕駛所載貨物掉落罰單。

警方提醒，駕駛人裝載貨物上路前，務必將貨物「嚴密覆蓋、捆紮牢固」，否則將依道路交通管理處罰條例，處3千元至1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

新竹縣消防局也提醒，瓦斯桶開關閥鬆脫，立即關緊閥門即可。若是開關閥嚴重撞擊損壞，無法關閉，則應將鋼瓶放置空曠處，周圍嚴禁煙火，並在安全處所報119。

新竹25歲黃男駕駛貨車運載瓦斯桶，昨天下午2時許行經中華路時，疑似後斗插銷斷裂，數十個瓦斯桶瞬間掉落占滿車道，後方騎士驚險閃避。影／警方提供