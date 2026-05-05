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影／「詠心，我永遠愛妳！」 女警未婚夫淚表心聲：會再認出妳

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心上月28日車禍身亡，今天在台南市立殯儀館舉行告別式，鄭詠心披婚紗躺棺木中，上午10時開放親友瞻仰遺容；她的龍姓男友列未婚夫，在靈堂前表達心聲「如果有一天，我們能夠再相逢，我一定會在另個世界認出妳」、「詠心，我永遠愛妳」。

鄭女龍姓男友也在台南市警永康分局服務，兩人原本這周要去日本旅遊，如今只能取消，兩家也論及婚嫁，原訂明年就要提婚事；家祭時，龍姓男友代表龍家，在靈堂前致意，他身上掛著對戒，努力地忍著不哭，由司儀代為唸出心聲，送未婚妻詠心最後一程，龍姓未婚夫道別全文：

我從來沒有想過，會用這種方式道別，原本說好的我們說要走很長的路。我還記得，你笑著說，以後我們的日子要一起努力，一起生活，如今那些成為我心痛的回憶。

妳是那麼的善良，那麼的認真，穿上警察制服的妳，是那麼堅定、那麼勇敢，而你在我面前，卻是那個會是撒嬌、會關心我 會為了小事開心很久的妳。

妳把最好的溫柔留給身邊的人，卻把辛苦留給自己；我知道，妳一直都很努力在守護這個世界，也守護著我們的未來。

只是一切我在來不及牽著妳，我會好好記住一切，記住妳的笑、妳的聲音、妳看著我的眼神。

我會帶著妳給我的愛，繼續走下去。如果有一天，我們能夠再相逢，我一定會在另個世界認出妳，然後告訴妳：「詠心，我永遠愛妳」。

願我最愛的詠心能一路好走。

龍姓男友列未婚夫（右三）在靈堂前表達心聲「如果有一天，我們能夠再相逢，我一定會在另個世界認出妳」、「詠心，我永遠愛妳」。記者袁志豪／攝影
龍姓男友列未婚夫（右三）在靈堂前表達心聲「如果有一天，我們能夠再相逢，我一定會在另個世界認出妳」、「詠心，我永遠愛妳」。記者袁志豪／攝影

龍姓男友列未婚夫（持牌位）在靈堂前表達心聲「如果有一天，我們能夠再相逢，我一定會在另個世界認出妳」、「詠心，我永遠愛妳」。記者袁志豪／攝影
龍姓男友列未婚夫（持牌位）在靈堂前表達心聲「如果有一天，我們能夠再相逢，我一定會在另個世界認出妳」、「詠心，我永遠愛妳」。記者袁志豪／攝影

龍姓男友列未婚夫在靈堂前表達心聲「如果有一天，我們能夠再相逢，我一定會在另個世界認出妳」、「詠心，我永遠愛妳」。記者袁志豪／攝影
龍姓男友列未婚夫在靈堂前表達心聲「如果有一天，我們能夠再相逢，我一定會在另個世界認出妳」、「詠心，我永遠愛妳」。記者袁志豪／攝影

龍姓男友列未婚夫在靈堂前表達心聲「如果有一天，我們能夠再相逢，我一定會在另個世界認出妳」、「詠心，我永遠愛妳」。記者袁志豪／攝影
龍姓男友列未婚夫在靈堂前表達心聲「如果有一天，我們能夠再相逢，我一定會在另個世界認出妳」、「詠心，我永遠愛妳」。記者袁志豪／攝影

龍姓男友列未婚夫在靈堂前表達心聲「如果有一天，我們能夠再相逢，我一定會在另個世界認出妳」、「詠心，我永遠愛妳」。記者袁志豪／攝影
龍姓男友列未婚夫在靈堂前表達心聲「如果有一天，我們能夠再相逢，我一定會在另個世界認出妳」、「詠心，我永遠愛妳」。記者袁志豪／攝影

龍姓男友列未婚夫（持麥克風）在靈堂前表達心聲「如果有一天，我們能夠再相逢，我一定會在另個世界認出妳」、「詠心，我永遠愛妳」。記者袁志豪／攝影
龍姓男友列未婚夫（持麥克風）在靈堂前表達心聲「如果有一天，我們能夠再相逢，我一定會在另個世界認出妳」、「詠心，我永遠愛妳」。記者袁志豪／攝影

台南 女警 日本

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