聽新聞
0:00 / 0:00
彰化毒駕撞死新婚女留下5歲幼兒 父哽咽斥：只是買宵夜就被撞
高姓男子昨天涉嫌毒駕撞死機車騎士與翁姓汽車女駕駛，24歲翁女新婚不到一年，與當時在副駕駛座的丈夫天人永隔，翁女的父親今天難過得指出，夫妻倆昨天開車吃宵夜，沒想到因此被撞，如果可以打死人，一定會去找高男算帳，對女兒離去相當不捨。
翁女父親指出，高姓男子撞死女兒後，至今沒有接到自對方家屬任何道歉，女兒昨天是開車載丈夫外出吃宵夜，沒想到此被撞死，他的女兒有一名5歲小孩，與施姓丈夫新婚不到1年，如今留下5歲的幼兒，令他相當不捨。
高男案發後一度有意識且受檢酒測，但送醫後意識不清，經抽血檢驗發現有毒品安非他命反應，經過治療，高男轉往加護病房觀察，不過已恢復意識，警方目前正朝毒駕肇事、過失致死罪嫌偵辦。
不過車禍發生後，肇事的的高姓男子住家附近鄰居指出，高男早就是地方頭痛人物，經常在深夜、清晨開著改裝在狹窄巷弄內狂飆，排氣管噪音讓住戶不堪其擾，且對長輩大小聲，鄰居們雖有反映，但沒人敢當面跟他講，也有長輩說，高男曾開車就從他旁邊「咻」一聲飆過去，「差點被撞到」，至今心有餘悸。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。