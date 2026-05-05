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彰化毒駕撞死新婚女留下5歲幼兒 父哽咽斥：只是買宵夜就被撞

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

高姓男子昨天涉嫌毒駕撞死機車騎士與翁姓汽車女駕駛，24歲翁女新婚不到一年，與當時在副駕駛座的丈夫天人永隔，翁女的父親今天難過得指出，夫妻倆昨天開車吃宵夜，沒想到因此被撞，如果可以打死人，一定會去找高男算帳，對女兒離去相當不捨。

翁女父親指出，高姓男子撞死女兒後，至今沒有接到自對方家屬任何道歉，女兒昨天是開車載丈夫外出吃宵夜，沒想到此被撞死，他的女兒有一名5歲小孩，與施姓丈夫新婚不到1年，如今留下5歲的幼兒，令他相當不捨。

高男案發後一度有意識且受檢酒測，但送醫後意識不清，經抽血檢驗發現有毒品安非他命反應，經過治療，高男轉往加護病房觀察，不過已恢復意識，警方目前正朝毒駕肇事、過失致死罪嫌偵辦。

不過車禍發生後，肇事的的高姓男子住家附近鄰居指出，高男早就是地方頭痛人物，經常在深夜、清晨開著改裝在狹窄巷弄內狂飆，排氣管噪音讓住戶不堪其擾，且對長輩大小聲，鄰居們雖有反映，但沒人敢當面跟他講，也有長輩說，高男曾開車就從他旁邊「咻」一聲飆過去，「差點被撞到」，至今心有餘悸。

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高姓男子昨天涉嫌毒駕撞死<a href='/search/tagging/2/彰化' rel='彰化' data-rel='/2/177457' class='tag'><strong>彰化</strong></a>24歲翁女新婚不到一年，翁女父親（右）今天表示夫妻倆昨天開車吃宵夜，沒想到因此被撞。記者林敬家／攝影
高姓男子昨天涉嫌毒駕撞死彰化24歲翁女新婚不到一年，翁女父親（右）今天表示夫妻倆昨天開車吃宵夜，沒想到因此被撞。記者林敬家／攝影

毒品 車禍 彰化

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