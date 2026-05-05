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影／肇事女大生女警靈堂前下跪拈香致意 家屬轉身背對拒絕鞠躬答禮

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心上月28日車禍身亡，今天上午在台南市立殯儀館舉行告別式，肇事的20歲戴姓女大生在父母陪同下，臉戴黑色口罩、身穿黑色襯衫現身；原本家屬不願意讓戴女進靈堂，經分局長廖水池溝通，戴女願意下跪致歉，家屬同意讓她進入拈香致意，但當戴女向家屬鞠躬時，家屬集體轉身背對戴女，拒絕鞠躬答禮。

鄭詠心今披白色婚紗躺棺木中，上午10時開放親友瞻仰遺容，家祭、公祭結束隨即發引台南市立火化場火化；戴女與父母約在公祭時間11時許現身，但鄭詠心父親好友見到她們，上前怒喊「你如果沒有要下跪就不要進去」，戴女與父母仍一直站在靈堂外，向葬儀社人員表示想進入致意。

在所有參與公祭、到場人員致意結束後，原本家屬不願意讓戴女進入，經分局長廖水池上前溝通，他跟戴女說後面還有漫長的刑民事訴訟，今天不是道歉就代表要負擔所有責任，「死者為大」，再怎麼樣都應該要跟鄭詠心表達一下心意；經戴女同意下跪致歉，廖水池再協助向家屬溝通。

原本葬儀社將戴女三人擋在靈堂外，請三人就直接在外面致意，經家屬同意，才讓戴女跟父母走進；戴女先在靈堂堂一鞠躬，隨即下跪，葬儀社人員引領三人向靈堂鞠躬，拈香致意，並向家屬鞠躬，隨後戴女再向鄭詠心深深鞠躬後，與父母轉身離去，全程不發一語，直接走出殯儀館。

戴姓女大生向家屬鞠躬時，家屬集體轉身背對戴女，拒絕鞠躬答禮。記者袁志豪／攝影
戴姓女大生向家屬鞠躬時，家屬集體轉身背對戴女，拒絕鞠躬答禮。記者袁志豪／攝影

戴姓女大生今在分局長廖水池勸說下，在鄭詠心靈堂前下跪致歉。記者袁志豪／攝影
戴姓女大生今在分局長廖水池勸說下，在鄭詠心靈堂前下跪致歉。記者袁志豪／攝影

戴姓女大生今在分局長廖水池勸說下，在鄭詠心靈堂前下跪致歉。記者袁志豪／翻攝
戴姓女大生今在分局長廖水池勸說下，在鄭詠心靈堂前下跪致歉。記者袁志豪／翻攝

戴姓女大生今在分局長廖水池（白衣者）勸說下，在鄭詠心靈堂前下跪致歉。記者袁志豪／攝影
戴姓女大生今在分局長廖水池（白衣者）勸說下，在鄭詠心靈堂前下跪致歉。記者袁志豪／攝影

戴姓女大生今在分局長廖水池勸說下，在鄭詠心靈堂前下跪致歉。記者袁志豪／翻攝
戴姓女大生今在分局長廖水池勸說下，在鄭詠心靈堂前下跪致歉。記者袁志豪／翻攝

戴姓女大生今在分局長廖水池勸說下，在鄭詠心靈堂前下跪致歉。記者袁志豪／攝影
戴姓女大生今在分局長廖水池勸說下，在鄭詠心靈堂前下跪致歉。記者袁志豪／攝影

戴姓女大生今在分局長廖水池勸說下，在鄭詠心靈堂前下跪致歉。記者袁志豪／攝影
戴姓女大生今在分局長廖水池勸說下，在鄭詠心靈堂前下跪致歉。記者袁志豪／攝影

戴姓女大生今在分局長廖水池勸說下，在鄭詠心靈堂前下跪致歉。記者袁志豪／翻攝
戴姓女大生今在分局長廖水池勸說下，在鄭詠心靈堂前下跪致歉。記者袁志豪／翻攝

戴姓女大生今在分局長廖水池勸說下，在鄭詠心靈堂前下跪致歉。記者袁志豪／攝影
戴姓女大生今在分局長廖水池勸說下，在鄭詠心靈堂前下跪致歉。記者袁志豪／攝影

車禍 台南 女警

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