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女警今告別式披婚紗化身天使 肇事女大生現身遭嗆「不下跪就不要進去」

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影／女警告別式披婚紗化身天使 肇事女大生現身遭嗆「不下跪就不要進去」

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心上月28日車禍身亡，今天在台南市立殯儀館舉行告別式，鄭詠心披婚紗躺棺木中，上午10時開放親友瞻仰遺容，公祭結束隨即發引台南市立火化場火化；男友列未婚夫，哥哥、弟弟、姊姊、姊夫及父母都出席，分局同仁齊聚送她最後一程。

肇事的20歲戴姓女大生本月2日在父母陪同下，到鄭女靈前上香鞠躬致意，鄭女龍姓男友批評「看起來不像是面對過錯的人，更像是被操控著的傀儡，一個指令、一個動作，有動作、沒有靈魂」；今天戴女在父母陪同下，臉戴黑色口罩、身穿黑色襯衫，再次現身告別式現場。

不過，鄭詠心父親的好友見到戴女現身，上前怒喊「你如果沒有要下跪就不要進去」；同時間告別式持續進行，在親友瞻仰遺容後，現場播放家屬剪輯的鄭詠心追思影片，參與告別式的親朋好友觀看影片，個個哭得泣不成聲，鄭女母親更悲傷癱軟在椅子上。

案件發生起因，路邊監視器拍下，上月28日清晨6時59分，林姓司機將校車停在台南市安南區安和路二段路邊，讓學生上車後準備駛離；後方機車因為林的校車起步，紛紛停下要等他開走，此時28歲的鄭詠心就在車陣中，見前車停下她也跟著停下，戴姓女大生疑未注意車前狀況，從後方撞擊。

鄭女被撞到後，失去重心往左邊偏移倒下，江姓男子（40歲）駕駛的營業遊覽大客車（校車）急往對向車道閃避，前輪閃過、後輪仍輾過鄭女上半身，導致她當場失去生命跡象；監視器也拍下，戴女肇事後將機車牽至路邊，多次彎腰仔細檢查車損情況，並與江姓司機對話，還比著機車車損位置。

戴姓女大生在父母陪同下，臉戴黑色口罩、身穿黑色襯衫，再次現身告別式現場。記者袁志豪／翻攝
戴姓女大生在父母陪同下，臉戴黑色口罩、身穿黑色襯衫，再次現身告別式現場。記者袁志豪／翻攝

戴姓女大生在父母陪同下，臉戴黑色口罩、身穿黑色襯衫，再次現身告別式現場。記者袁志豪／翻攝
戴姓女大生在父母陪同下，臉戴黑色口罩、身穿黑色襯衫，再次現身告別式現場。記者袁志豪／翻攝

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心上月28日車禍身亡，今天在台南市立殯儀館舉行告別式。記者袁志豪／攝影
台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心上月28日車禍身亡，今天在台南市立殯儀館舉行告別式。記者袁志豪／攝影

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心上月28日車禍身亡，今天在台南市立殯儀館舉行告別式。記者袁志豪／攝影
台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心上月28日車禍身亡，今天在台南市立殯儀館舉行告別式。記者袁志豪／攝影

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心上月28日車禍身亡，今天在台南市立殯儀館舉行告別式。記者袁志豪／攝影
台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心上月28日車禍身亡，今天在台南市立殯儀館舉行告別式。記者袁志豪／攝影

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心上月28日車禍身亡，今天在台南市立殯儀館舉行告別式。記者袁志豪／攝影
台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心上月28日車禍身亡，今天在台南市立殯儀館舉行告別式。記者袁志豪／攝影

台南 女警 車禍

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