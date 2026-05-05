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影／逛士林夜市買鞋「差20元」竟報警 她身分曝光...是電視台前主播

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市士林夜市日前發生一起消費糾紛，郭姓婦人逛街時看中一雙售價200元的鞋子，卻因現金不足、信用卡刷卡失敗，與店家僵持不下，最後竟然自行報警，期間不只向警方控訴店家違法，甚至還罵警察「人民保母這麼兇喔」，最終雙方協調，店家始同意她以180元帶走，結束這場鬧劇。

據了解，該名婦人「來頭不小」，曾任電視台記者、主播，後來因牙齒手術時發生意外，致神經受損，事業因此暫停，休養復出後在直播平台當直播主。

警方2日晚上9時許獲報，士林夜市大東路一帶發生消費糾紛，詢問了解，郭女在鞋店選購時，結帳發現身上僅有180元現金，還差20元，且隨身兩張信用卡均無法完成交易，店家因此拒絕出售，但郭婦仍堅持要用180元購買，雙方發生爭執。

期間郭婦情緒激動，隨即報警要警方到場「主持公道」，員警到場後，她不僅質疑店家未配合降價，還引用刑法第15條稱店家行為是「消極不作為犯」。

警方表示，郭婦的說法對法條有所誤解，孰料婦人竟反問警察「是什麼態度、人民保母這麼兇喔」，雙方一度僵持不下，最後在警方居中協調下，店家同意以180元價格售出該雙鞋子。事後雙方均未提告。

前電視台主播郭姓婦人日前在逛士林夜市想買鞋子，卻因金額不足竟報警找警察主持公道，經協調順利以180元購買。記者翁至成／翻攝
前電視台主播郭姓婦人日前在逛士林夜市想買鞋子，卻因金額不足竟報警找警察主持公道，經協調順利以180元購買。記者翁至成／翻攝

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