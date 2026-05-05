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行駛國道轎車車牌竟被鳥擊落 國道警方說明
國道1號南向155.7公里台中后里路段，本月2日有行駛中轎車車牌掉落，國道警方攔查，駕駛稱行駛途中車牌被鳥擊落，國道公路警察局第三公路警察大隊今天表示，當天泰安分隊員警到現場並通知工務段協尋未發現車牌，後續由該大隊刑事組依規定辦理。
民眾在Threads貼影片發文說，5月2日國道一號南向155.7公里處，他們開車行駛途中車牌被鳥擊落，拜託廣大網友幫忙找回來，該車牌陪伴近他們4年，從開第一間車行到現在準備搬廠房，這張車牌給他們很多力量，真的很不想換；車主說明，當天變換車牌時看到鳥衝近，隨即聽到車底卡卡聲，國道警察後來攔車問為何沒車牌，他們才知車牌被鳥打落，車底看到鳥，但現場搜尋都沒找到車牌。
國道公路警察局第三公路警察大隊今天說明，5月2日早上7時20分於國道1號南向155.7公里台中后里路段車輛號牌遺失案，民眾於Threads張貼影像資料，自述由31歲田姓男子駕駛轎車，在外側車道與鳥類發生碰撞，致前號牌掉落遺失。
三大隊泰安分隊當天依規定受理，經員警前往現場並通知工務段協尋未發現車牌，後續由該大隊刑事組依規定辦理。三大隊呼籲用路人行車時，應專心駕駛並保持適當的跟車距離，另行駛途中如遇鳥擊或撞擊掉落物時，不要急踩煞車減速，應鬆開油門、抓穩方向盤，保持行車方向，以避免事故發生。
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