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失智嬤徒步2小時「中壢走到蘆竹」 警靈機一問助團圓

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園一名80歲吳姓婦人2日下午疑因失智症發作走錯路，從中壢區華勛街一路徒步2個多小時，輾轉走到蘆竹區仁和街一帶徘徊。蘆竹警分局大竹派出所員警獲報到場安置後，因系統查無資料一度陷入膠著，所幸員警靈機一動詢問是否冠夫姓，才順利查出身分聯繫家屬，協助婦人返家。

大竹派出所2日傍晚接獲報案，指蘆竹區仁和街75號前有名老婦人神情疲憊、來回徘徊。員警趕抵現場，發現吳姓婦人因失智走錯路，從中壢華勛街一帶冒著體力不支的風險，徒步走了2個多小時才抵達蘆竹。

員警到場時，婦人因長時間行走體力耗盡，無法清楚表達身分資料。員警先將她帶回派出所安置，提供礦泉水及便當讓老婦人果腹、恢復體力。溝通過程中，老婦說出自己的姓名、農曆生日，並表示住在中壢華勛街，但警方透過系統多次比對，都查不到符合的身分資訊，尋人工作一度陷於膠著。

處理員警靈機一動，考量該年代長輩多有冠夫姓的習俗，隨口問了一句「阿嬤，妳的名字有沒有冠夫姓？」老婦人這才驚覺自己冠夫姓「謝」。員警重新查詢，果真順利確認身分，立即連繫她的兒子。

謝姓家屬接到警方電話又驚又喜，表示母親當天下午2時許外出後未歸，家人正在住家附近焦急尋找，正準備報案就接到警方的平安電話。謝男趕抵派出所看見母親安然無恙，對員警的積極熱心與細膩觀察深表感激。

蘆竹警分局呼籲，家中有易走失或患有失智症長者的民眾，應多留心長輩動態，建議申請「愛心手鍊」或在衣物繡上聯絡方式；民眾也可向所屬警察分局防治組或偵查隊申請指紋、DNA及人臉生物特徵自願建檔，藉由鑑識科技協助身分確認，以便警方在最短時間內協助長輩找到回家的路。

桃園一名80歲吳姓婦人2日下午疑因失智症發作，從中壢區一路徒步2個多小時走到蘆竹區，所幸在警方協助下順利返家。圖／蘆竹警分局提供
桃園一名80歲吳姓婦人2日下午疑因失智症發作，從中壢區一路徒步2個多小時走到蘆竹區，所幸在警方協助下順利返家。圖／蘆竹警分局提供

失智症 桃園 中壢

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