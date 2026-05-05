海巡署偵防分署查獲史上最大宗鸚鵡蛋走私案件。圖：海委會提供

走私野生動物出口遭當場查獲竟無法可罰？為防堵有關法律漏洞，海洋委員會透過「行政院查緝走私偷渡聯繫會報」平台將野保法修法納入重點管制，昨（4）日會議中，針對保育類野生動物走私未遂行為，已納入修法研議方向，為第一線查緝機關帶來補強法制的重要好消息。海巡署等各查緝機關對此修法方向均表達高度支持，相關修法將有助於完善現行法制不足，提升查緝作業之明確性、即時性與執行力。

專案小組於搜索查獲之鸚鵡蛋。圖：海委會提供

海委會指出，海巡署偵防分署於113年至去(114)年間查獲史上最大宗鸚鵡蛋走私案件，經統計共有4512顆珍稀保育類鸚鵡受精蛋，遭非法分批輸出至中國大陸，不法獲利達568萬餘元；然而當場逮獲之2案、共計1646顆鸚鵡蛋，竟因現行《野生動物保育法》未針對「走私未遂」訂定處罰規定，檢察官僅能依法作成不起訴處分。

於海上平台查獲以保溫袋裝放之鸚鵡蛋。圖：海委會提供

查緝會報召集人管碧玲表示，完備法制是海域治安及國境安全的基石，目標是將「走私保育類野生動物未遂犯」納入刑事處罰。自去年12月查緝會報第70次會議起，海委會便協調農業部積極推動修法作業，並請法務部針對法律適用性提供專業意見，以確保法律真正成為野生動物保育的後盾。

林保署表示，已進行野保法通盤檢討並將未遂罰則納入，近期在全國各地辦理多場次說明會，將持續廣納環境保育團體、學術專家及基層查緝單位意見，使我國《野保法》更符合國際《瀕危野生動植物國際貿易公約》（CITES）之精神。

管碧玲表示，對農業部積極推動修法表示肯定與感謝，彰顯了查緝會報在整合部會功能、解決法制漏洞的高效及價值。政府將持續以積極作為完備相關法治體系，絕不讓走私集團有可趁之機；海巡機關亦將持續強化邊境安全管理，嚴正打擊走私犯罪，確保海域秩序及國家安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：1646顆鸚鵡蛋「走私未遂」無法可罰 海委會修法補漏洞