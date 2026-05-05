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中壢仁海宮舉辦天上聖母聖誕千秋祝壽活動 警加派人力疏導交通

桃園電子報／ 桃園電子報

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中壢警分局縝密規劃勤務，全面投入「天上聖母1067年聖誕千秋系列祝壽活動」交通疏導與治安維護工作，確保活動圓滿順利進行。圖：警方提供

桃園市中壢區重要宗教盛事，財團法人中壢仁海宮於2026年舉辦「天上聖母1067年聖誕千秋系列祝壽活動」，預計吸引大量信眾前往參與。為維護活動期間交通順暢與民眾安全，中壢警分局事前即縝密規劃勤務，全面投入交通疏導與治安維護工作，確保活動圓滿順利進行。

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警方加強會場周邊交通管制與人流疏導，並配合主辦單位相關動線規劃，引導民眾有序進出，避免人潮壅擠情形發生。圖：警方提供

此次活動包含「千人祝壽團」、「客家大戲演出」及「捐血傳愛」等多項內容，活動期間人、車潮預期將明顯增加。警方針對仁海宮周邊道路及主要聯外路段加強交通疏導，並視現場狀況彈性調整管制措施，於重要路口編排警力及義交協助指揮交通，以維持車流順暢，降低壅塞情形。

針對5月3、9日晚間舉行之祝壽演出活動，警方加強會場周邊交通管制與人流疏導，並配合主辦單位相關動線規劃，引導民眾有序進出，避免人潮壅擠情形發生。另因活動吸引大量信眾參與，警方呼籲民眾儘量共乘或利用大眾運輸工具前往，並依現場員警及工作人員指引停放車輛，切勿違規停車，以免影響交通秩序。

針對交通疏運及停車需求，民眾可利用周邊停車空間包含台灣聯通停車場、國雲停車「泊車趣」停車場、溪州二街12巷防火巷停車場，以及仁海宮汽車停車場與機車停車場等，提供民眾多元停車選擇。警方呼籲，民眾可多加利用周邊停車空間或採共乘方式前往，並依現場指示牌面及員警引導停放車輛，切勿違規停車，以免影響交通安全與秩序。

此外，為防範各類治安事件發生，警方亦規劃加強會場及周邊巡邏密度，針對人潮聚集處所強化安全維護，並同步實施犯罪預防宣導，提醒民眾妥善保管隨身財物，避免遭竊；對於違規攤販或占用道路等影響公共秩序行為，亦將依法取締，以維護整體活動品質。

中壢分局長林鼎泰表示，仁海宮媽祖聖誕祝壽活動為地方重要宗教盛典，警方將秉持「交通順暢、治安平穩」原則，全力投入相關勤務作為，提供民眾安全、安心的參與環境，並呼籲用路人遵守交通規則、配合相關管制措施，共同維護良好交通秩序，讓活動順利圓滿完成。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢仁海宮舉辦天上聖母聖誕千秋祝壽活動 警加派人力疏導交通

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