自從通姦罪除罪化之後，外遇相關案件若進入法律程序，已不再涉及刑事責任，而是回歸民事途徑，需依據「侵害配偶權」提出主張。在此法律架構下，證據取得的方式與合法性，也成為案件能否成立的重要關鍵。

實務上，許多當事人在懷疑配偶有不當關係時，常會急於蒐集具體證據，作為未來提告的依據。然而在蒐證過程中，若未謹慎掌握法律界線，容易不慎逾越合法範圍，導致不僅無法順利取得具證明力的證據，甚至還可能因此衍生法律風險。

懷疑外遇就能抓姦？專家示警：蒐證不合法恐反成被告

在侵害配偶權案件中，經常出現的爭點之一，就是「外遇蒐證的界線應該如何認定？」台灣偵探職業總會理事長謝智博表示，許多當事人在面對婚姻疑慮時，容易產生一種錯誤認知，認為只要懷疑配偶涉及外遇，就可以以維護自身權益為由，採取各種方式進行蒐證，但實務上這樣的理解並不正確。

他指出，蒐證行為本身並不會因為目的在於維權，就排除對隱私權及相關法律規範的適用。即便出發點是為了保護自身權益，仍必須在合法範圍內進行，不能因情緒或目的正當，就忽略手段是否合乎法律。

謝智博進一步說明，實務上不少爭議案件皆是因為證據取得方式出了問題。一旦蒐證過程涉及侵入住宅、偷拍，或其他違反法律規範的行為，不僅可能導致證據無法於訴訟中被採用，還可能使當事人自身衍生新的法律責任，讓原本的婚姻糾紛進一步複雜化。

他也提醒，若民眾確實面臨外遇疑慮並有蒐證需求，較為穩妥的作法並非自行採取高風險行動，而是先透過專業管道進行評估，例如諮詢律師確認法律界線，或與合法徵信單位討論可行的蒐證方向。

侵害配偶權蒐證別亂來，專家建議三步驟理性應對

台灣偵探職業總會指出，面對侵害配偶權與外遇疑慮時，與其貿然展開蒐證行動，不如先從較為理性且安全的方式著手，以降低誤判及觸法風險。實務上可分為三個面向逐步進行評估與處理。

首先在第一步，總會建議可先從日常生活細節進行「旁敲側擊式觀察」，包括外出頻率是否明顯增加、衣著打扮與過往習慣是否出現落差，以及是否出現香水味、口紅痕跡、陌生物品等異常徵兆，同時也可透過信任親友間接了解相關狀況，作為初步判斷是否存在異常行為的依據。

第二步則是回到現實層面的檢視，優先確認自身財產與權益是否出現異常變動。台灣偵探職業總會指出，部分侵害配偶權案件除涉及情感爭議外，也可能伴隨財務問題，例如夫妻共同帳戶資金異常流動、家庭支出增加卻無合理說明，或疑似將家庭資源挪用於第三者相關支出等情形。透過財務盤點，不僅有助釐清是否涉及經濟層面的侵害，也能為後續求償預作準備。

至於第三步，專家則強調應避免衝動行事，切勿在事實未明前自行採取高風險蒐證行為，例如跟監、突襲或進入私密空間取證等。謝智博表示，此類行為即使出於維權目的，仍可能觸及法律紅線，反而讓當事人陷入法律風險。他建議，若外遇跡象已相對明顯，應優先尋求律師或合法徵信社協助，由專業人員協助規劃蒐證方向與法律策略，才能在合法範圍內有效維護自身權益。

外遇調查需更謹慎，影徵信「先評估風險再談蒐證」

其實即便是經驗豐富的專業徵信業者，在處理不同類型的外遇與抓姦案件時，同樣需要以高度嚴謹的態度進行規劃與執行。影徵信有限公司表示，由於每一宗案件的背景與情境皆不相同，加上外遇蒐證本身涉及高度法律風險，因此團隊在受理案件時，首重的並非立即展開行動，而是先進行完整的風險評估與合法性判斷。

影徵信團隊成員多具備長期實務經驗，並以分工明確的方式處理不同類型案件，從前期情資整理、行動規劃到後續資料彙整，皆建立標準作業流程，以降低執行過程中的不確定性與誤差。

業者進一步說明，在費用制度方面，採取相對透明的計價方式，會依案件難易度與實際執行內容事前說明，避免後續產生認知落差。同時，在執行過程中也會持續與委託人保持溝通，確保案件進度與風險控管維持在適當範圍內。

「衝突，其實不是我們最樂見的情況。我們不會鼓勵客戶衝動抓姦，如果可以，我們甚至希望客戶不要走到抓姦這一步。」業者坦言，在處理外遇相關案件時，抓姦並非最理想的方式，不僅可能引發現場衝突，也容易衍生法律風險與證據效力問題。如果當事人仍有挽回婚姻的想法，則更不建議貿然採取抓姦行動，因為此舉容易使雙方情緒對立升高，進而壓縮後續修復關係的空間。

不幸發現配偶疑似不忠，當事人希望透過蒐證來維護自身權益，雖屬人之常情，但仍須回到法律規範審視行為界線。若在情緒驅使下採取過於激進或不合法的手段，不僅可能影響證據效力，還可能使當事人面臨刑事責任，反而得不償失。因此，專業人士普遍建議，面對外遇疑慮時應保持冷靜，避免衝動行事，並適時尋求律師或徵信社協助，在合法範圍內規劃蒐證方向，才能在維護權益的同時兼顧風險控管。

本文章來自《桃園電子報》。原文：侵害配偶權時代來臨 外遇證據怎麼取得成最大難題