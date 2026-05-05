影／女開保時捷倒車撞倒機車後落跑...被揪出解釋：急看醫生

台中市六旬李姓女子在近日駕駛保時捷休旅車，行經南區時欲路邊停車，未料倒車時撞到停在路邊的一輛機車，李女雖下車將機車扶起，但沒有報案即駛離，警方接獲機車車主報案後，循線追到李女，李女稱「急著看醫生」，警方依法告發，最高可罰3000元，另吊扣李女駕照一個月。

第三警分局交通分隊警員陳穎琦在上月間接獲顏姓女機車車主報案，顏女表示，當天凌晨下班將愛車以中柱停放於路旁，傍晚準備外出時，卻發現機車被改為側柱支撐，且車身出現多處不明損傷。

警員到場後陪同顏女查訪周邊店家，熱心店員表示曾目擊一名駕駛保時捷的女子在停車時撞倒該機車，雖有下車將機車扶起，隨後卻直接駕車離去。

警方調閱監視器畫面，確認該輛保時捷倒車時因角度未拿捏好而肇事，畫面顯示，女駕駛扶起機車後曾嘗試重新停車未果，最終放棄停放並直接駛離，全程未留下任何聯繫方式。

警方循線通知李姓女駕駛（62歲）到案說明，李女解釋，當時趕赴診所就醫，因未掌握好距離才碰撞機車，扶起後見無明顯車損，且看診時間緊迫才會先行離開，也說深感抱歉，承諾全額賠償。

警方依違反道交條例第62條舉發，肇事逃逸，並吊扣駕照一個月。

警方呼籲，民眾若發生交通事故，無論事態大小或車損輕重，皆應留在現場並撥打110報警，切勿以為情節輕微或趕時間就擅自離開。依據法規，汽車駕駛人肇事無人傷亡而未依規定處置者，將處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者更將面臨吊扣駕照1個月至3個月之處分。民眾切勿心存僥倖以身試法，以免衍生更嚴重的法律責任。

台中市李姓女子近日駕駛保時捷休旅車行經南區時，撞倒路旁機車後離開，警方依法告發。記者陳宏睿／翻攝

台中市李姓女子近日駕駛保時捷休旅車行經南區時，撞倒路旁機車後離開，警方依法告發。記者陳宏睿／翻攝

台中市李姓女子近日駕駛保時捷休旅車行經南區時，撞倒路旁機車後離開，警方依法告發。記者陳宏睿／翻攝