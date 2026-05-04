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雪隧塞車竟公然違規！多輛貨車隧道變換車道惹眾怒 最高罰六千元
「雪隧可以變換車道」？最近在社群平台流傳一段驚人影片，多輛小貨車在雪山隧道遇上塞車時，竟公然無視禁令，接連從外側車道違規切換至內側車道。畫面曝光後引發網友瘋傳，紛紛留言開酸這是「付費解鎖VIP通道」，調侃違規者只要口袋夠深，就能靠「鈔能力」突破車陣。
對此事件，國道公路警察局第九公路警察大隊今天指出，該違規行為疑似發生在勞動節連假收假日，地點位於雪隧北向車道，從行車紀錄器畫面可見，至少3輛小貨車打起方向燈，在隧道內連續變換車道，影響行車秩序與安全。
變換車道的影片被拍下貼在網路平台「原來雪隧可以變換車道，學起來」，大批網友留言「口袋深當然可以啊」，「3個禮拜後就會收到罰單」，「有錢人就是（霸氣）」「VIP體驗項目，只要依項目體驗付費即可」「為什麼開這麼急」，「車上載什麼不得了的東西」。
警方強調，雪山隧道內嚴禁變換車道，該行為已違反「道路交通管理處罰條例」第33條第1項第4款，屬於「高速公路未依規定變換車道」，將依法處以3000元以上、6000元以下罰鍰。目前警方已著手調閱相關影像與監視器資料，將針對違規車輛逐一製單舉發。
由於隧道內空間封閉、車流密集且視線受限，任意變換車道極易釀成追撞事故，後果不堪設想。警方呼籲用路人務必遵守交通規則，切勿心存僥倖。若民眾目擊類似違規，可透過國道公路警察局檢舉系統上傳影像，共同維護國道安全
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