台中霧峰驚見「多爾滾」？男子斑馬線連翻4圈 網笑：吃到黯然銷魂飯？

一名男子今天傍晚在台中霧峰中正路1224巷口的斑馬線連滾四圈，被網友拍下上傳，引發熱議，有網友KUSO「在地人」、聯想到電影食神「黯然銷魂飯」、電視綜藝哏「多爾滾」、廣告「這不是肯德基」、王世堅的「連滾帶爬」，還也爆時事哏「模仿台北市的老鼠」。警方說，男子行為已觸法，可處500元罰鍰。

有網友今天傍晚PO出一段影片，並PO文「台中霧峰什麼意思這個人」。從影片看來，拍攝者從靜止在路口的公車上拍攝，畫面中，有一名男子從路口中央沿著斑馬線連翻滾四圈，一直滾到機慢車專用道。

影片一PO出，立即引起網友熱議，有網友聯想到電影食神，詢問「吃到黯然銷魂飯喔？」也有網友想到電視綜藝的經典哏，直喊「多爾滾」透露年齡，也有還有網友想到炸雞廣告「這不是肯德基~」。

有網友KUSO「在地人」、「路見不平、以身相許」；也有網友想到民進黨立委王世堅的「連滾帶爬」，也有網友猜測，當事人可能是海軍陸戰隊退役的，連過馬路都不忘回憶一下「天堂路」，也有網友爆時事哏「在模仿台北市的老鼠」。

台中市警局霧峰分局吉峰派出所所長張逸格說明，警方在今天下午5時49分許接獲民眾報案後立即派員到場，發現該名男子已離開現場，該男子行為恐涉道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款，可處500元罰鍰，警方將通知男子到案說明，予以裁罰與勸導，避免類似行為再次發生。

警方呼籲，駕駛人行經路口應保持高度警覺，暫停讓行人並注意斑馬線上的動靜；同時也呼籲民眾遵守交通規則，切勿以身試法，以免影響自己與其他用路人的安全。